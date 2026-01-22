Офисът на онлайн търговеца на дребно Temu в Турция беше "нападнат" от властите на страната, пише Daily Sabah, цитирайки говорител на китайската компания. Всъщност, проверката на бизнеса на компанията следва обиск през декември, който се състоя в европейската централа на фирмата в Дъблин. А причината - опасения относно потенциални несправедливи китайски държавни субсидии.

"Ние ще сътрудничим напълно на турските власти", заяви говорител на Temu пред Reuters, но без да посочи причина за изненадващата атака на органите на реда. Уточни само, че са били взети лаптопи и компютри.

Органът за конкуренция на Турция (РК) от своя страна коментира, че е извършена "проверка на място" в офиса на Temu, като добави, че това все още не означава, че е започнало официално разследване. Турските власти отричат изявлението на компанията за конфискувани устройства, заявявайки, че то "не отразява истината".

"За да се гарантира, че текущата в момента проверка може да продължи правилно... на този етап не е възможно да се споделя допълнителна информация", казва още антитръстовият орган.

Миналата година Temu обявиха в LinkedIn, че са регистрирали местно дружество и са отворили офис в Истанбул.

Бизнес моделът на Temu е подложен на проверка

Притежаван от китайския гигант за електронна търговия PDD, Temu продава огромен набор от китайски продукти от дрехи до смартфони на изключително ниски цени по целия свят, рекламирайки с мотото "Пазарувайте като милиардер". Подобно на своя съперник Shein, Temu изпраща продукти директно до купувачи от Китай, като се възползва от освобождаване от мита за колети с ниска стойност в много страни.

Бързият растеж на китайските платформи с намалени цени предизвика ответна реакция от много европейски търговци на дребно, които твърдят, че имат несправедливо предимство, а ЕС се съгласи да прекрати безмитните си права за колети под 150 евро (176 долара).

По-рано този месец турското правителство премахна своята безмитна надбавка от 30 евро, заявявайки, че това ще помогне за защитата на местното производство и конкуренцията, и че има опасения относно здравето и безопасността на този внос от електронната търговия. Промяната ще влезе в сила в началото на февруари.