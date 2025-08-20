Китайската компания Pop Mart, известна с колекционерските си кукли и мистериозни кутии, изживява невиждан възход благодарение на глобалната популярност на Labubu - фантастично създание с островърхи уши и озъбена усмивка. В края на миналата седмица акциите на компанията поскъпнаха с 11% до 310,6 хонконгски долара на борсата в Хонконг, достигайки най-високото си ниво от дебюта ѝ през 2020 г.

Скокът бе предизвикан от думите на изпълнителния директор Уан Нин, че компанията ще надмине собствените си прогнози за продажби и предстои да пусне нова мини серия Labubu. Финансовите резултати потвърждават думите му. За първото полугодие приходите на Pop Mart са се утроили до 1,93 млрд. долара, а печалбата е скочила почти пет пъти - до 637 млн. долара ( 547,4 милиона евро).

Международният успех на компанията е още по-впечатляващ. Продажбите извън Китай вече носят 40% от приходите при едва 23% година по-рано. Най-бързо растящ е американският пазар - над 12 пъти увеличение, следван от Европа с осемкратен ръст. Дори в Азиатско-Тихоокеанския регион, който представлява 20,6% от продажбите, увеличението е с повече от 250%.

Историята на героя

Labubu не е нов герой - създаден е през 2015 г. от хонконгския артист Лунг Ка-синг (Kasing Lung), който го описва като пакостливо горско създание с детска наивност и дяволска усмивка. Но именно 2024 г. превърна персонажа в световен културен феномен. Огромен принос имат и маркетинговите стратегии на Pop Mart: ограничени серии, "blind box" кутии, които създават усещане за изненада и колекционерска стойност, както и масирано присъствие в социалните мрежи.

От играчка към културен символ

"Ние сме не само производител на играчки, а компания за съдържание", подчертава Уан. Стратегията му е ясна - Labubu е само върхът на айсберга, а компанията планира да развива нови герои и да разширява портфолиото си. Подобно на японските анимационни студиа или американските гиганти като Disney, Pop Mart цели да превърне героите си в универсален културен символ.

South China Morning Post вече определи Pop Mart като "най-ценния производител на играчки в света", а успехът на Labubu като доказателство за засилващата се "мека сила" на Китай. Успехът на куклата сега се присъединява към други глобални културни влияния, като например популярната видеоигра "Black Myth: Wukong" (2024), която счупи световните рекорди.

Амбиции и предизвикателства

Амбициите на Pop Mart не се ограничават само до азиатския пазар. Компанията ускорява глобалната си експанзия - отворила е десетки магазини в САЩ и Европа, а до края на годината международните ѝ обекти трябва да надхвърлят 200. Американският пазар остава основен приоритет, но Европа вече се оформя като втори по значение регион.Заради голямото търсене на куклата в Европа, се стига до създаването на фалшиви нейни копия, които се разпространяват на черния пазар. Така медиите на Острова съобщават за заловени в страната и Ирландия нелегални Labubu.

Рисковете пред Pop Mart

Финансовите анализатори обаче не са единодушни. Екипът на Citi прогнозира, че благодарение на силното портфолио от персонажи и растящото международно присъствие Pop Mart ще продължи възхода си. От Morningstar обаче предупреждават, че бъдещето на компанията е прекалено обвързано с популярността на един герой. Ако интересът към Labubu отслабне, печалбите може да се окажат силно застрашени.

Какво следва за Labubu?

Дали Labubu ще се задържи като световна икона или ще остане културен феномен на едно десетилетие - тепърва ще стане ясно. Но едно е безспорно: Pop Mart вече промени индустрията на колекционерските играчки, доказвайки, че един малък герой с пакостлива усмивка може да покори световния пазар и да превърне компанията зад него в глобален лидер.