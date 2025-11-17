Китайската компания Techron Automotive, произвеждаща части за автомобилната индустрия, получи зелена светлина за отваряне на голямо производство в Сърбия, съобщават местните медии. Сръбската община Инджия информира обществеността, че компанията е подала искане за оценка на въздействието върху околната среда за проект за изграждане на производствен комплекс за пластмасови части за автомобили.

Фабриката на Techron ще бъде първата извън родината ѝ, пише eKapija. Заводът ще бъде разположен в индустриалната зона на Инджия, а работата по изграждането трябва да започне още до края на тази година. Строителството ще протече на два етапа. В първия етап е предвидено изграждането на завод на площ от 4500 квадратни метра. Във втория етап ще бъде инсталирано оборудването и ще бъдат наети и обучени над 200 работници.

Източник: iStock

Откриването на завода е планирано за средата на 2026-а година.

Компанията произвежда авточасти за Volkswagen, Porsche, Audi, Chery, Geely, както и за много други автомобилни марки. Продуктите на дружеството включват компоненти за двигатели и трансмисии, интериорни и екстериорни части (като пластмасовите компоненти), както и части за системи за управление.

Размерът на инвестицията на Techron Automotive в Сърбия все още не е обявен публично.