Севернокорейският курорт Вонсан посрещна първите си чуждестранни туристи. Не е изненада за никого, че те са именно руски граждани. Двете страни изградиха близки отношения, като се стигна дотам, че Ким Чен Ун изпрати войници, които да се бият на страната на Русия в конфликта с Украйна.

Морският курорт беше официално открит за местни туристи на 1 юли след шестгодишно забавяне. Седмица по-рано управляващото семейство посети Вонсан, придружено от севернокорейски медии и... руския посланик Александър Мацегора.

Според информация на The wall street journal пристигането на първата група от тринадесет руски туристи е съвпаднала с посещението на министъра на външните работи Сергей Лавров на 12 юли.

Един от посетителите е Дария Зубкова - ветеринар от Санкт Петербург. Тя публикува видеа в социалните мрежи, в които показва кадри от престоя си. Споделя, че е впечатлена от обслужването и удобствата, които са ѝ предложени. От кадрите се вижда достъп до руска телевизия, посрещане от персонала на родния ѝ език и дори изпълнение на руския химн.

От една страна, това е свидетелство за топлите отношения между двете страни и нивото на обслужване, от друга страна - поражда съмнения за режисиране.

Според Зубкова плажът за чуждестранните туристи е отделен от този за местните. Въпреки това има осигурен медицински персонал, който дори надхвърля броя на почиващите. По думите ѝ цената на бирата е 60 цента, масажа на лицето е 15 долара, а интернетът се плаща за определено време - 1,70 долара за десет минути. Наемането на джет на плажа обаче е безплатно.

Въпреки добрите отзиви, тя не скрива факта, че контактът с местните е строго ограничен.

Boнcaн мoжe дa пocpeщнe дo 20 xиляди пoceтитeли, зaeмaйĸи 4-ĸилoмeтpoв плaжeн yчacтъĸ, обяви дъpжaвнaтa мeдия КСNА. Ocвeн xoтeли и pecтopaнти, в гpaдa имa тъpгoвcĸи цeнтpoвe и aĸвaпapĸ.

Според анализатори от BBC целта на Ким Чен Ун е да увеличи приходите си от туризъм, който не е обект на рестрикции от световните организации, както и да привлече чуждестранна валута.

На този етап единствените чуждестранни посетители са от Русия. Според някои източници руски туристически агенции предлагат екскурзии до Вонсан на цена от 1840 долара.

Някои страни като САЩ и Индия са ограничили пътуванията на техни граждани до Северна Корея. Очаква се обаче морският курорт да бъде отворен за китайски туристи в бъдеще, които са били движеща сила на сектора преди пандемията.