Министерството на икономическото развитие на Русия понижи съществено прогнозата си за растежа на средните реални заплати в страната през 2025 г. - от 6,8% на 3,4%, т.е. наполовина, съобщиха от ведомството, пише Прайм.

Поясняваме, че покачването на "реалните" заплати представлява увеличението на техния среден размер за тази спрямо предходната година, намален с темпа на (официалната) инфлация на потребителските стоки за настоящата година.

Министерството е представило на правителството основните параметри на прогнозата си за социално-икономическото развитие на Русия през 2026 г. и за плановия период 2027-2028 година. Документът също така актуализира прогнозите си за икономическата ситуация през текущата година.

В документа се посочва, че очакванията са средните реални заплати в страната да нараснат с 3,4% през 2025 г., а за следващата година очакванията са още по-песимистични - с 2,4%.

За 2027 г. и 2028 г., реалните заплати в Русия се прогнозира да се увеличат съответно само с 3,9% и с 3,2%.

Според пролетната прогноза, предвижданията за покачването на заплатите в страната определено бяха по-високи, като за 4-те години - от 2025-а година до 2028-а година - показателят беше съответно: 6,8%, 5,7%, 4,1% и 3,2%.

Що се отнася до реалния разполагаем доход (заплата и/или евентуални други доходи), неговата динамика също е коригирана надолу. Така, тази година министерството очаква показателят да нарасне средно с 3,8% (в априлската прогноза се очакваше ръст от 5,9%), следващата година - само с 2,1%, а през 2027 г. и 2028 г. - съответно с 3,5% и с 3%.