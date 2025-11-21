"Военно дело" във Военната академия "Георги Стойков Раковски" е професионалното направление с най-висок облагаем доход на завършилите през предходните 5 години, показва новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Това е и едно от направленията с най-висока степен на реализация по специалността и най-ниска безработица. Завършилите го са със среден месечен облагаем доход от 7915 лева и така изпреварват с разлика възпитаниците на професионално направление "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет и в Нов български университет (съответно 7404 лв. и 6577 лв.).

За сравнение, през миналата година информатиците в СУ бяха най-добре реализирани като облагаем доход 5 години след дипломирането си.

Източник: БГНЕС

В актуалната класация веднага след челната тройка е военното направление във Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" във Варна - 5538 лв. След това идва "Администрация и управление" в Американския университет.

Именно последното направление обаче е абсолютен "шампион", ако се гледат само магистрите след завършено висше образование - средният облагаем доход достига 10 108 лв. на месец.

Тези числа обаче са по-скоро изключения в общата картина - средният облагаем доход на всички завършили през тази година нараства и вече е 3 пъти по-висок в сравнение с преди 10 години, но все пак е 2771 лева. При завършилите в професионално направление "Изобразително изкуство" в Югозападния университет облагаемият доход е едва 1384 лева, което е опасно близо до минималната заплата.

Данните от рейтинговата система показват, че магистрите имат много по-добра реализация на пазара на труда - 85% от завършилите такива програми след следно образование (както са медиците - б.р.) работят по призвание или на други позиции за висшисти, като това е вярно и за 70% от записалите и завършили магистърска програма след висше образование.

Не е такова положението обаче с тези, които са приключили с придобиването на бакалавърска степен - от тях само 51% работят по призвание или на друга позиция, изискваща диплома от ВУЗ.

Ако гледаме всички висшисти, през 2014 г. 46% са били в такова положение, докато вече втора поредна година са на ниво от 61%.

Най-ниска безработица (под 1%) се наблюдава сред завършилите професионалните направления "Военно дело", "Медицина", "Фармация", "Металургия" и "Дентална медицина", а най-висока - сред завършилите "Социални дейности" (3,88%).

Четирите професионални направления с най-голям брой студенти през 2025 година са "Икономика" (26 996), "Педагогика" (16 713), "Медицина" (13 485) и "Администрация и управление" (11 773).

Най-много бъдещи икономисти има в УНСС - над 12 000, като там виждаме и най-високата оценка по отношение на програмната акредитация: 9,9 от 10. На второ място с 9,86 точки е "Администрация и управление" отново в икономическия ВУЗ.

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти е СУ "Св. Климент Охридски" - 19 799, следвано от Университета за национално и световно стопанство с 17 092 студенти и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" с 16 285.

СУ се класира на първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класацията. На второ място е ТУ-София с 6 първи места от 11 възможни. Медицинския университет София е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение.