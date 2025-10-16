Богатството на един от най-богатите хора в света се увеличи с внушителната сума от 19 милиарда долара в рамките само на ден, предава Bloomberg. Магнатът в бизнеса с луксозни стоки Бернар Арно получи голяма подкрепа от купувачите по целия свят, като богатството му вече достига до 192 милиарда долара.

Обявеният от LVMH ръст на приходите от продажби вдъхна нов оптимизъм в сектора, като повиши цената на акциите и на други френски компании, контролирани от милиардера, включително на Hermes International и на Kering.

Източник: iStock

76-годишният французин, който контролира компанията LVMH, която продава марки като Louis Vuitton, Dior, Dom Perignon и Bulgari, предизвика противоречие във Франция през последните седмици заради дебат по предложени политики за облагане на богатите с данъци.

Миналият месец милиардерът критикува икономиста Габриен Цукман, поддръжник на данъка върху богатството, който привлече силна подкрепа от част от лявата политическа опозиция в страната.

Дебатът за облагането на богатите подхранва политическата нестабилност във Франция. Бюджетът на страната за 2026 година може да включва подновяване на данъка за хората с най-високи доходи и създаване на нов данък върху богатството в холдингови компании.

Бернар Арно е сред основателите и наследници на френски компании, които доминират световната индустрия на луксозни и козметични стоки.