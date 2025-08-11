Руските военновъздушни сили са започнали да използват по-често и по-голям бой от най-новите си изтребители Су-57 в мисии над Украйна, съобщават руски, западни и украински издания. До момента бойният самолет с натовско наименование Felon имаше почти символично участие в конфликта.

Сега обаче според украински данни изтребителите са започнали да действат на групи, като в рамките на една формация двойка са въоръжени с ракети Х-69 за поразяване на земни цели, докато трета машина с ракети въздух-въздух Р-77М ги прикрива.

Освен това, в социалните мрежи се появиха снимки и информации, че в бойни условия се тестват и други оръжия за Су-57. Сред тях е хибридът между дрон и ракета С-71К, но и голямата хиперзвукова ракета "Кинжал". Тя е сериозен проблем за украинската ПВО, но и за руснаците, тъй като до момента единствената подходяща платформа за нея бяха преработените стари прехващачи МиГ-31К.

Минаха вече 15 години от първия полет на Су-57, като програмата за неговото развитие беше съпътствана от всевъзможни забавяния и проблеми, тъй като изтребителят изискваше истински технологичен скок за руското самолетостроене, при това - на фона на затягащи се западни санкции.

Така произведените бройки към момента едва ли превишават 50, особено при положение, че даже официалната цел на Москва беше да има 76 боеготови до 2028 г. За сравнение, от аналогичния американски F-35 вече са доставени над 1200 броя, а годишно към тях се добавят още до 170.

Русия първоначално не ангажираше Су-57 в по-сериозни мисии над Украйна заради опасения, че използваната в него технология може да попадне в ръцете на НАТО. С оглед огромните загуби на летящите всеки ден над фронта Су-34 и Су-35, не е трудно да се разбере от какво са се притеснявали в Москва.

След като дрон атаки унищожиха голяма част от руската стратегическа авиация, а по-близките до фронта летища са на мушката на безпилотниците буквално всеки ден, вече тези съображения очевидно не са толкова валидни.

Освен това има и чисто икономически въпрос. Единствената сигурна експортна сделка за Су-57 е с Алжир. Китай си има собствения J-35 и не изглежда вероятно да търси вносен изтребител. Москва предлага изключително на Индия изгодна сделка с възможност за местно производство, но страната е в сложно положение. Според някои анализатори въпреки влошените отношения със САЩ Делхи няма да купи нов руски изтребител, за да не си навлече още повече проблеми с Вашингтон.

Така Русия трябва да търси нови клиенти за своя най-модерен изтребител. А това няма как да стане, ако го държи далеч от фронта.