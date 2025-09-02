Банката за развитие и инвестиции на Турция (TKYB) подписа споразумение за финансиране на стойност 200 милиона щатски долара с Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB) в подкрепа на програмата на страната за климатични действия и дигитална трансформация, предава Daily Sabah.

Заемът е с падеж от 15,5 години и е с гаранция за погасяване от турското Министерство на финансите.

Новото финансиране е предназначено за бизнес проекти, насочени към справяне с изменението на климата и укрепване на дигиталната инфраструктура, осигурявайки дългосрочна подкрепа за прехода на страната към по-зелена и по-технологично напреднала икономика, съобщават от TKYB.

Според коментари в местните медии това е важна стъпка в разширяването на климатично съобразената инфраструктура и технологичните иновации в Турция.

На практика заемът осигурява дългосрочно финансиране за инвестиции в зелена енергия, като ще помогне на компаниите да подобрят енергийната си ефективност и да получат конкурентно предимство в световен мащаб. На този фон бизнесът има зелена светлина за крайно належащата дигитална инфраструктура.

Каква е ситуацията в България?

През 2025-а година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия у нас обяви, че предвижда над 180 милиона лева директна подкрепа за дигитализацията на бизнеса в България. Предвигда се финансиране в проекти, свързани с киберсигурност и широкото навлизане на изкуствения интелект.

Дигитализацията заема стратегическо място в устойчивия растеж на компаниите и конкурентоспособността. Средставта, които ще бъдат на разположение на компаниите, надхвърлящи 180 милиона лева, са насочени в различни направления.

"Активността на бизнеса е от съществено значение в този процес. Агенцията работи по проект със Световната банка, който обхвана България, Словакия и Полша и показа, че финансовите инструменти работят най-добре, когато са придружени с техническа помощ.

Малките и средни предприятия осъзнават и разбират необходимостта от внедряване на дигитални инструменти, а инвестициите в тази посока неминуемо ще водят и до по-висока добавена стойност за бизнеса", заяви Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП по време на специално събитие в началото на август. "Джон Атанасов".

Колкото до зеления преход в ЕС и България, Европейската комисия въведе Плана за инвестиции във връзка с Европейския зелен пакт като част от Европейския зелен пакт. Той включва Механизма за справедлив преход, който е ключов инструмент за осъществяване на прехода към неутрална по отношение на климата икономика по справедлив начин, за да няма изоставени, които сами да се изправят пред това предизвикателство.

Чрез Механизма се мобилизират значителни инвестиции на стойност 65 - 75 млрд. евро през периода 2021- 2027 г. в подкрепа на бизнеса за гражданите и регионите, които са най-силно засегнати от прехода.

Сумата предвидена за България за периода 2021-2027 г. е около 458 милиона евро, която е петата най-голяма по размер в Европейския съюз.