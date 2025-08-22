Азербайджанският държавен енергиен гигант SOCAR планира инвестиция в нефтохимическия сектор на Турция на стойност приблизително 7 милиарда щатски долара, съобщава Daily Sabah. Ако това се случи страната ще затвърди ролята си на най-големия чуждестранен инвеститор там.

"Радваме се да научим, че след предварителни инженерни и осъществими проучвания, проведени по силата на "Генералния план", SOCAR Türkiye планира допълнителна инвестиция в нефтохимическия сектор на стойност приблизително 7 милиарда долара в нашата страна", коментира темата вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, цитиран от местните медии.

"Надяваме се, че този проект ще бъде реализиран възможно най-скоро. Този вид инициативи са особено важни за намаляване на дефицита по текущата сметка. Всеки долар от производството, генериран тук, ще помогне за намаляване на дефицита и ще допринесе за макроикономическата стабилност на Турция."

Компанията планира да похарчи въпросните 7 милиарда долара за създаване на няколко нови производствени мощности за полиолефини. Решението беше одобрено на заседание на борда на дружеството още през декември миналата година, като се очаква проектът да бъде реализиран през следващите пет до десет години.

Общите инвестиции на SOCAR в Турция вече надхвърлят 18 милиарда долара, обхващайки секторите на енергетиката, нефтохимическата промишленост и логистиката. Компанията притежава Petkim - водещата нефтохимическа компания на Турция, придобита през 2008 г. за над 2 милиарда долара.

Звеното управлява 16 производствени инсталации и през 2024 г. е произвело 2 милиона метрични тона нефтохимикали, задоволявайки 11% от вътрешното търсене на Турция. То също така управлява рафинерията STAR в егейската провинция Измир, една от най-модерните в региона, и се занимава с внос, съхранение и дистрибуция на природен газ.

Научноизследователската и развойна дейност на SOCAR, включително в областта на устойчивото производство на авиационно гориво, е в съответствие с целите на Турция за нулеви нетни емисии до 2053 година.