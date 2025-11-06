Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи заяви, че ще нареди съкращение на полетите на 40 големи летища в САЩ с 10% от утре, заради опасения за сигурността на въздушния контрол - тъй като спирането на работата на правителството достигна рекордния 36-и ден.

Драстичният план накара авиокомпаниите да се втурнат да направят значително намаляване на полетите само за 36 часа. Дъфи каза същевременно, че тези съкращения могат да бъдат отменени, ако демократите се съгласят да възобновят работата на правителството, пише Reuters.

Затварянето на правителствената администрация - най-дългото в историята на САЩ, принуди 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители от Администрацията за сигурност на транспорта да работят без заплащане.

Администрацията на Тръмп се стреми да засили натиска върху демократите да прекратят спирането на работа на администрацията и все по-често повдига въпроса за драматични прекъсвания на авиационния транспорт. А демократите твърдят, че републиканците са виновни, заради отказа си да преговарят за ключови субсидии за здравеопазване.

Десетки хиляди полети бяха отложени през последния месец поради недостиг на служители за контрол на въздушното движение. Авиокомпаниите съобщават, че най-малко 3,2 милиона пътници вече са засегнати от недостига от това.

Действията на авиокомпаниите

Спирането на работата на федералното правителство, което започна на 1 октомври, затвори много държавни служби и доведе до (временно) освобождаване от работа на около 750 000 федерални служители.

Дъфи предупреди, че ако спирането на работата на федералното правителство продължи още една седмица, това може да доведе до "масов хаос" и да го принуди да затвори част от националното въздушно пространство за въздушен трафик.

Авиокомпаниите многократно настояват за прекратяване на спирането на дейността на администрацията, позовавайки се на рискове за сигурността на авиацията.

Акциите на големите авиокомпании, включително United и American, паднаха с около 1% по време на разширената търговия.

От авиокомпаниите заявиха, че спирането на полетите засега не е повлияло съществено на бизнеса им, но предупредиха, че резервациите може да намалеят, ако то продължи. Повече от 2100 полета бяха отложени само вчера.

Дъфи заяви още, че властите ще ограничат космическите изстрелвания до определени часове на деня и се очаква да наложат ограничения за полетите на общата авиация.