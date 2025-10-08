След година и половина очакване, Tesla най-накрая представи новите си Standard версии на Model 3 и Model Y. Тези базови модели предлагат най-ниските официални изходни цени в настоящата гама на компанията, но под повърхността картината е по-сложна.

Оказва се, че цената не е толкова добра, а и са много ясни индикациите, че предвожданата от Илон Мъск компания всъщност не се стреми да превърне Standard версиите в пазарен успех.

Историята с Cybertruck се повтаря

Компанията вече демонстрира подобна стратегия с Cybertruck RWD, припомня Electrck. През април Tesla лансира по-евтина версия на пикапа за 10 000 долара по-малко от AWD варианта, но с премахнати функции на стойност около 20 000 долара.

До септември моделът беше спрян - издържа едва шест месеца. Много анализатори вярваха, че по-евтината версия служеше главно за това да направи Cybertruck AWD да изглежда по-изгодна покупка. Това е традиционен маркетингов похват.

Сега ситуацията се повтаря с новия стандартен Model Y. Той струва 5000 долара по-малко от хитовия Model Y Long Range RWD (който Tesla вече нарича Premium), но премахнатите функции струват между 6000 и 8000 долара. Ценностното предложение не е впечатляващо, но това не е единственият проблем, посочва изданието.

Финансовите трикове

Tesla в момента не предлага лизинг за новата версия, което не е необичайно за току-що лансиран модел. По-показателно обаче е, че компанията финансира Model Y Standard при годишен лихвен процент (APR) почти 30% по-висок от най-евтината Premium версия. Резултатът? Разликата в месечните вноски между двата варианта е само 72 долара.

Таймингът на премиерата е особено неблагоприятен за купувачите. До миналата седмица предишните базови Model 3 и Model Y получаваха федерална субсидия от 7500 долара, която често се прилагаше като моментална отстъпка при покупката.

След това облагодетелстване, предишният Model 3 струваше само 29 870 долара, а Model Y - 32 000 долара.

Новите Standard модели започват от 31 570 долара за Model 3 и 34 140 долара за Model Y. Това означава, че днес по-оскъдно оборудваните модели всъщност са с 1700 до 2100 долара по-скъпи от по-добре екипираните версии от преди седмица.

Именно изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск беше сред привържениците на прекратяването на държавната подкрепа за покупката на електромобили.

Какво е премахнато?

За постигане на по-ниската базова цена Tesla е премахнала множество функции. И двата модела използват по-малък 69 kWh батериен пакет с едномоторно задно предаване, което намалява обхвата до 517 км спрямо 575-584 км при Premium версиите.

В интериора промените са драстични: веган коажата е заменена с текстил, аудиосистемата е намалена от 15 на 7 говорителя, липсва AM/FM радио. Пътуващите отзад губят екрана си за развлечения, вентилацията на предните седалки и отоплението на задните. Дори настройката на волана и сгъваемите странични огледала вече са ръчни вместо електрически.

Особено показателно е, че Tesla е премахнала функцията Autosteer за центриране в лентата, която винаги е била стандартна за марката. Любопитна е и промяната при Model Y - вместо да премахне стъкления панорамен покрив, Tesla го е покрила отвътре с платнен тапицерия. Явно това е по-евтино от проектиране и производство на нов детайл.

Можеше да е и по-различно. Tesla разработваше изцяло нов евтин модел, който обаче така и не видя бял свят, защото Илон Мъск пришпори роботакси проекта Cybercab.