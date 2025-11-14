За работещите в екипите за изкуствен интелект на Tesla, следващата година ще бъде "най-тежката" в живота им. Това е заявил вицепрезидентът на компанията по софтуер за изкуствен интелект Ашок Елусуами на общо събрание на служителите от екипите за Autopilot и Optimus миналия месец, пише Business Insider.

Според вътрешни източници Елусуами е посочил, че 2026 година ще бъде ключов тест за автомобилния производител. Ръководителят е заявил на персонала, че трябва да очакват да работят по-интензивно от всякога, за да постигнат целите на компанията. Един от присъстващите е определил срещата като "призив за обединение".

Лидери от цялата дивизия за изкуствен интелект са говорили пред служителите по време на почти двучасовата среща. На разработчиците са били дадени агресивни срокове за производство на хуманоидния робот Optimus, както и цели за услугата Robotaxi на Tesla.

Докато компанията се втурва да стартира Robotaxi из САЩ и да увеличи производството на робота, двете дивизии са в центъра на най-големите залози на изпълнителния директор Илон Мъск.

Елусуами и говорител на Tesla не коментират срещата.

Мъск заяви по време на отчета за приходите на Tesla през октомври, че компанията планира да предложи услугата си Robotaxi в осем до десет области до края на 2025 година. Той каза също, че компанията цели да има повече от хиляда превозни средства за наемане до края на годината.

Междувременно Мъск заяви, че Tesla планира да започне производството на робота Optimus към края на 2026 година. "Това производствено нарастване ще отнеме време, за да достигне годишен темп от 1 милион, защото ще се движи толкова бързо, колкото най-бавното, най-глупавото, най-нещастното нещо измежду 10 000 уникални елемента", коментира той през октомври.

Акционерите на Tesla одобриха по-рано този месец пакет за компенсация на Мъск, който би могъл да направи изпълнителния директор на Tesla първия трилионер в света. Той включва амбициозни цели за Robotaxi и Optimus, включително внедряване на 1 милион роботаксита на обществени пътища и 1 милион хуманоидни роботи.