Макар да коментираме основно ефекта му върху работната среда, изкуственият интелект играе ключова роля в конструирането и функционирането на модерни оръжия като дроновете и в работата на важните за всяка модерна авторитарна държава системи за лицево разпознаване.

Проблемът е, че AI се нуждае от изчислителна мощ и то не каква да е, а от специализирани сървърни видеокарти, които са способни на неизброимо количество паралелни операции в секунда. А снабдяването с такъв хардуер в наши дни не е нещо тривиално.

Забраната на американското правителство за износ на графични процесори (GPU) от висок клас не се основава само на икономически фактори. Една от целите на Доналд Тръмп е да ограничи достъпа на китайските разработчици до американската технология, като по този начин възпрепятства развитието на конкурентен технологичен сектор, особено в сферата на изкуствения интелект.

Докато доскоро основният пазар на Nvidia беше този на видеоигрите, сега американската компания се стреми да произвежда най-мощните процесори за целите на AI.

В началото на август Доналд Тръмп премахна забраната за износ на модел H20 на Nvidia за Китай, като 15% от приходите ще отиват в държавния бюджет на САЩ.

Оказва се обаче, че освен разрешените модели, на китайския пазар се предлагат и част от забранените. За да проследи веригата за доставки, ютубърът Стивън Бърк разговаря с китайски експерти, дистрибутори и техници.

Източник: iStock

Как се случва транспортирането?

За да достигне нелегалният процесор до китайския потребител, той преминава през дълга верига от хора, всеки от които със своя специална роля:

Източникът - човек, който има достъп до процесорите. Възможно е да не подозира за участието си в незаконната мрежа;

- човек, който има достъп до процесорите. Възможно е да не подозира за участието си в незаконната мрежа; "Щепселът" (The plug) - закупува продукта и го продава на китайските дистрибутори;

- закупува продукта и го продава на китайските дистрибутори; Мулето - човекът, който го пренася. В някои случаи това е "щепселът" или чуждестранен студент, който го препродава в родината си;

- човекът, който го пренася. В някои случаи това е "щепселът" или чуждестранен студент, който го препродава в родината си; Посредникът - купува процесорите от различни източници, включително дефектни продукти от фабрики, и ги продава на следващото звено;

- купува процесорите от различни източници, включително дефектни продукти от фабрики, и ги продава на следващото звено; "Оградата" - той купува стоката от посредника и осъществява връзката с клиентите/складовете;

- той купува стоката от посредника и осъществява връзката с клиентите/складовете; Майсторът ( The fixer) - участието му не е задължително. Той поправя процесорите при наличие на повреда (запоява или модифицира);

- участието му не е задължително. Той поправя процесорите при наличие на повреда (запоява или модифицира); Потребителят - крайният клиент.

Според местен специалист по охлаждащи системи за видеокарти във веригата съществуват така наречените "scalpers", които препродават стоката, като на ден могат да направят няколко курса или да организират цели групи. Те попадат в "сивата зона" според законите в страната.

Така печалбата на един scalper за RTX 5090 е между 280 и 700 щатски долара, а във времето около премиерата му - до 1400 долара.

Източник: YouTube

Според доктор Винчи - преподавател в катедрата по икономика в Китайския университет в Хонг Конг, графичен процесор модел H20 е момента струва около 3800 щатски долара на китайския пазар.

Какво търсят потребителите?

Според местен доставчик най-търсените GPU в страната са H800, A800 и 5090D. Оказва се, че в някои случаи стойността им в Китай е по-ниска, отколкото след като се заплатят нужните такси в Америка.

Негов колега пък споделя, че най-търсените процесори от неговите клиенти са RTX 4090. Търгува както със стока от Китай, така и с внесена в азиатската страна от Австралия и Тайланд, за да бъде изпратена в други държави.

Източник: iStock

Всички източници на Стивън Бърк отбелязват, че Nvidia е най-предпочитаната марка за видеокарти, в голяма степен и заради системата си CUDA, която помага за обработката на данни. Конкурентите им от AMD са значително по-слабо търсени, а Intel дори не фигурират като вариант.

Бърк се среща със собственик на сервиз за поправяне на графични процесори. Макар повечето от услугите му да са стандартни, той предлага и някои по-сложни като модифициране на продукта. Това включва замяна на оперативната памет, като по този начин се дава възможност за съхранение и обработка на по-голямо количество данни.

Освен тази услуга, сервизът "спасява" незасегнати части от повредени процесори, които могат да използват по-късно, на фона на ограничените ресурси.

Къде са САЩ и Nvidia?

Местната фабрика за производство на видеокарти Yestin получава голяма част от компонентите, включително картите памет, от основните си партньори като Nvidia, AMD и Intel. Останалите части обаче могат да бъдат закупени от производители по техен избор.

Американската компания проследява единствено доставката до фабриката и не контролира дистрибуцията на крайния продукт, което позволява на Yestin да го продаде свободно дори в страната.

Оказва се, че макар продажбата да е незаконна за производителите, в Китай няма рестрикции за продаването и купуването на американски GPU .

Според експертите от Китайския университет в Хонг Конг целта на САЩ е да предотврати създаването на големи структури, а не толкова да възпрепятства личното ползване. По този начин забавят обучението на модели в други страни и създаването на големи технологични инфраструктури.

От друга страна, Nvidia е запозната със съществуването на нелегалната мрежа до Китай, но си "затваря очите", защото азиатската страна е голям пазар, смятат специалистите.

Източник: YouTube

Въпреки докладите на американското правителство за голямото производство на Nvidia през 2024 година, предназначено за Китай, президентът на компанията Дженсън Хуанг отрича обвиненията. Трудно обаче можем да си представим, че технологичният гигант не подозира за незаконния пренос на нейния продукт до китайските потребители. Така, макар и в значително по-малък размер, тя отбелязва индиректна печалба.