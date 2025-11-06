Поредно поскъпване на всички тютюневи изделия предстои в България от началото на 2026 година. Причината е планираното увеличение на акцизните ставки, което беше гласувано с държавния бюджет, предават информационните агенции.

Промяната обхваща както традиционните цигари, така и нагреваемите тютюневи изделия и течностите за електронни цигари, включително и тези без съдържание на никотин. Конкретните изменения предвиждат акцизът за цигарите да нарасне от 107,57 евро на 113 евро за 1000 къса.

С колко ще поскъпнат цигарите?

След добавянето на 20% ДДС, очакваното поскъпване за кутия цигари ще бъде около 30 стотинки, ако производителите и търговците не променят сами своите надценки, което е малко вероятно. А целта е постепенно изравняване с ценовите нива със страните от еврозоната.

Източник: iStock

Налогът за пури и пурети става 212,70 евро за 1000 къса, а за тютюна за пушене - 121,96 евро за килограм.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът се увеличава с 10 евро на килограм, което ще доведе до поскъпване от около 15 стотинки на кутия с 20 стика. Аналогично ще се оскъпят и нагреваемите изделия, които не съдържат никотин. Така стандартна електронна цигара с 2 мл течност ще се увеличи с около 10 стотинки, а бутилка от 20 мл - с близо 1 лев.

Към момента страната ни поддържа едни от най-ниските цени на тютюна в целия Европейски съюз.