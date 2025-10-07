Платформа за инвестиции в дигитални активи Fasset получи временен банков лиценз в Малайзия, което проправя пътя да се превърне в първата в света ислямска дигитална банка, задвижвана от стейбълкойни. Ходът поставя Fasset в регулирана среда за ислямски финтех, което позволява на компанията да разшири съществуващата си платформа за дигитални активи до пълнообслужващо банкиране, съобщават от компанията в прессъобщение, цитирано от CoinDesk.

Предварителният банков лиценз, с който вече се сдоби платформата, засега й позволява да оперира в рамките на регулираната ислямска финтех среда на страната. Въпрос на време е да се разшири от инвестиционна платформа до пълноценна банка, съобразена с принципите на шариата, коментират местни финансисти.

Fasset ще предлага широка гама от финансови продукти, спестовни, финансиращи и инвестиционни услуги, които са съобразени с ислямските норми. Вместо традиционните модели с лихвоносни доходи, банката ще използва системи, базирани на стабилни монети и токенизирани активи, като така ще позволи на клиентите да запазят стойността на своите финанси, без да участват в забранена лихва.

Клиентите ще могат да държат депозити, да инвестират в американски акции, злато и криптовалути, както и да използват Visa-карта, свързана с дадена крипто сметка.