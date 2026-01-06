Украинските граждани вече стоят зад повече от 10% от всички новорегистрирани фирми в Полша, пише money.pl. A току-що отминалата 2025-а се очертава като поредната рекордна година за тяхната предприемаческа активност. Данните показват, че процесът, започнал след руската инвазия в Украйна, се е превърнал в устойчив икономически фактор. Той, категорични са експерти, има оказва реален ефект върху растежа, пазара на труда и бюджета на страната.

По информация на Rzeczpospolita, до края на ноември 2025 г. украински граждани са регистрирали 32 053 фирми, като само през септември е отчетен месечен рекорд от 3591 нови бизнеса. Ако декември следва обичайния сезонен модел, общият брой за годината може да достигне 33-34 хиляди компании, което е категорично над нивата от предходните две години.

Какво показват данните

Сравнението с периода преди войната показва мащаба на промяната. В началото на 2022 г. украинците са регистрирали малко над 200 фирми месечно. Само няколко месеца по-късно броят им вече надхвърля 2000 на месец, а през 2023-та и 2024 г. темпът се ускорява още повече. През миналата година украинските предприемачи са открили 32 248 фирми, а през 2023 г. - 30 325.

Най-голяма концентрация на украински компании има в строителството. Силно присъствие се наблюдава и в ИТ сектора, услугите и търговията - сфери с пряко влияние върху заетостта и вътрешното потребление.

Икономическият ефект от тази вълна на предприемачество вече е измерим. Според съвместен анализ на Deloitte и UNHCR, 69% от украинските бежанци в трудоспособна възраст работят - ниво, близко до това на полските граждани (75%). В рамките на 1 година медианната им нетна заплата се е повишила от 3100 на 4000 злоти (приблизително €930).

По оценка на UNHCR, бързият им достъп до пазара на труда и възможността за стартиране на малък бизнес са допринесли за увеличение на полския БВП с 2,7% през 2024 г.

Икономисти отчитат ръст в заетостта, производителността и потреблението, както и потенциално смекчаване на негативните демографски тенденции. В същото време обаче остава въпросът доколко тази работна и предприемаческа сила ще остане трайно в страната и как това ще повлияе на и без това сериозния кадрови недостиг в някои ключови области.