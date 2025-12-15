Да влезеш в света на възрастните затънал в борчове - не е точно детска мечта, но е реалността за все повече млади хора. Най-новият и все по-популярен начин отрано да се провалиш в живота е свързан с растящата популярност на съмнителни онлайн казина, промотирани от стриймъри и знаменитости.

За хазартната мрежа, която не се свени да посяга и към непълнолетни, пише в свое разследване New York Times.

Вестникът разказва за младеж, който вече е загубил спестяванията си, но освен това е затънал и в кредити, изтеглени без знанието на родителите му.

Бил е на 14, когато гледал как популярният стриймър Ейдин Рос и рапърът Дрейк залагат на живо. Тогава и той направил първия си залог.

Това, на пръв поглед не е нещо ново. Всички, които сме израснали в България през 90-те, помним как се започваше от хописите и бомбите, за да се стигне до сварката на последния чин и гледането на мачове в букмейкърския пункт до училището.

Проблемът е, че онлайн хазартът и особено незаконните и съответно нерегулирани криптоказина позволяват изключително бързо човек да затъне до положение, от което измъкването е трудно - статутът на вечен длъжник може да дойде още преди хазартната зависимост. Буквално изглежда като игра с красив интерфейс и липсва усещането, че харчиш пари. Много пари.

Онлайн залаганията експлодираха през последното десетилетие. Приходите само в САЩ скочиха от 6,6 милиарда долара през 2018 на над 148,7 милиарда долара миналата година - двадесет и два пъти увеличение.

Компаниите насочват услугите си към млади мъже и сключват изгодни спонсорски сделки. Затова и например всички професионални лиги в колективните спортове у нас носят името на хазартен оператор. А това е само легалният (и задължен да пази непълнолетните от себе си) връх на айсберга.

Криптоказината са нелегални в САЩ, но всеки, който умее да използва VPN (а в целевата демография това е почти всеки), може да ги достигне и да внася пари чрез децентрализирани блокчейн активи. Те имат слаби мерки за проверка на самоличност и възраст.

За да привлекат младежите, сайтове като Stake, Roobet, Shuffle и BC.Game разчитат на стриймъри. На платформи като Kick те излъчват как залагат невероятни суми криптовалута часове наред.

През август се събраха едни от най-големите стриймъри в света - Ейдин Рос, xQc и Trainwreckstv, заедно с рапъра Дрейк, за да залагат в казиното Stake.

Рос, xQc и Trainwreck започнаха в Twitch, но след като платформата забрани криптоказината през 2022, те преминаха към Kick - основан от създателите на Stake, за да популяризират хазартните си игри. През 2023 xQc подписа двугодишен договор за до 100 милиона долара.

Обикновените стриймъри могат да станат партньори на криптоказино и да печелят от комисионни върху заложените от зрителите им пари. Топ партньорите получават шестцифрени суми за редовно излъчване на хазартно съдържание, казаха бивши служители на криптоказина.

Междувременно гиганти като Рос и Дрейк получават милиони долари за промоция.

Това не е локален американски феномен - криптоказината се целят в глобална аудитория и ще е наивно да се смята, че не намират такава у нас. Според Камарата на частните съдебни изпълнители българите, които още преди 20-ата си година са станали длъжници, са цели 4000. Колко от тях са затънали заради нерегламентиран онлайн хазарт няма конкретни данни, но експерти у нас отдавна предупреждават, че проблем има и той е сериозен.

Най-ироничното, но и напълно логично е, че според хора от индустрията всъщност грамадните залози по време на промоционалните стриймове не са с истински пари - всичко е театър. Което е и поредното доказателство, че можеш да спечелиш от хазарт само ако отвориш казино - и явно всяко поколение ще трябва да разбира тази мъдрост по трудния начин.