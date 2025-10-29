Представеният вчера проектобюджет на Държавно обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще "бърка още по-дълбоко в джоба на българския работник. Това заяви в предаването "Тази сутрин" на бТВ председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Според проектобюджета за 2026 г., се предвижда увеличение на пенсионната вноска с 2 процентни пункта, повишаване на максималния осигурителен доход и по-малко от очакваното нарастване на минимална работна заплата.

Велев обясни, че заложеното увеличение от 2 процентни пункта, всъщност е 10-процентно нарастване на осигуровките за пенсия. По думите му, в първоначалните текстовете за ДОО и НЗОК се вижда дефицит от порядъка на 40%.

"Тези 10% увеличение водят до там, че на 100 лв. разход за труд на предприятието, работникът, ще получи с 3,16 лв. по-малко. Например ако служителят е получавал по-рано нетно 2000 лв. на месец, сега ще получи 63 лв. по-малко. Новият бюджет е като стария, само че много по-лош, защото бърка още по-дълбоко в джоба на работника, без да решава никакъв проблем", смята Велев.

Петър Ганев от Института за пазарна икономика (ИПИ) коментира от своя страна, че предварително за 2027-2028 г. е било заложено увеличение на осигуровките с 3 процентни пункта.

"Нашите страхове и очаквания бяха, че за да се закрепи бюджетът, ще предложат нарастването още тази година. Това е най-лесното увеличение с аргумента, че осигуровката не е данък и така си спазват обещанието да не се вдигат данъците. Държавата има доста голямо пространство за съкращаване на разходи, нека видим и големия бюджет, защото очакванията за консолидация са там, а не при пенсиите", смята Ганев.

Велев коментира в тази връзка, че това е "едно от най-грешните решения за увеличаване на приходите в бюджета, защото е най-несправедливо".

"Това решение не бърка в джоба на заетите в бюджетната сфера, чиито заплати отново са планирани да бъдат увеличени в секторите отбрана, сигурност, съдебната система, които не плащат осигуровки. Това решение ощетява заетите на трудов договор, намалява желанието и възможностите за инвестиции, за да се запазят доходите на хората", каза още Велев.

"Ако хората си казват: Ще ми вдигнат осигуровката, но ще имам по-висока пенсия" - няма такава връзка. По-високата осигуровка няма да финансира по-високи пенсии. Пенсиите са ангажимент на държавата и независимо колко покриват осигуровките, те се изплащат такива, каквито са. Вдигат осигуровките, за да платят заплатите в държавната администрация", разясни Ганев.

Според него е необходимо реципрочна мярка - всеки в бюджетната сфера да си поеме сам осигуровките.

Велев беше категоричен, че това е "абсолютна червена линия" и води до загуба на доверие между бизнеса и държавата.

Що се отнася до проектобюджета на НЗОК, по думите та Васил Велев, той е "човеконенавистен", защото се дават повече средства да болнична помощ, а не за профилактика, както е в другите страни от ЕС, т.е. "здравните заведения печелят от това човек да е болен", а не от това да се предпазва от заболявания.