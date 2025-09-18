Китай удвои вноса си на руско вино през първите осем месеца на 2025 г., в сравнение със същия период на миналата година, като сумата на доставките надхвърли 1,2 милиона долара. Така страната с втората икономика в света стана водещия купувач на този продукт. Това показват данните на Федералния център "Агроекспорт" към руското Министерство на земеделието, съобщи РИА Новости.

"Износът на руски вина за Китай през първите осем месеца на 2025 г. се удвои в сравнение със същия период на миналата година, достигайки над 1,2 милиона долара. Китай стана водещият купувач на руско вино през 2025 г.", отбелязват от "Агроекспорт".

Оттам уточняват, че доставките за чужбина на руско вино през първите осем месеца на 2025 г. възлизат общо на 4 милиона долара, което е увеличение с почти една трета на годишна база.

Във физическо изражение, обемите за износ са около 2,5 хил. тона, което е увеличение със 17% на годишна база.

По данни на "Агроекспорт" водещите страни купувачи на руско вино през периода януари-август 2025 г., са: Китай с 31% дял от общия износ, Беларус - с 23% дял, Казахстан - с 15%, Турция - с 8%.

От целия износ на руско вино, най-голям дял имат пенливите вина - около 1500 тона (60%), на стойност над 2,4 милиона долара.