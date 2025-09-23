Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет напълно се е разделила с дяловете си в китайския производител на автомобили BYD, с което приключва 17-годишна инвестиция, която е донесла възвръщаемост от приблизително 4000% преди постепенното й изтегляне, съобщават световните агенции.

Инвестицията беше първоначално подкрепена от покойния заместник-председател на Berkshire Чарли Мънгър, който закупи 225 милиона акции за 230 милиона долара през 2008 г. На годишното събрание на Berkshire през 2009 г. Мънгър защити необичайния залог на китайския стартъп, наричайки BYD и нейния основател Уан Чуанфу "проклето чудо".

Той похвали Чуанфу за това, че е изградил BYD от нулата до водещ световен производител на презареждаеми литиеви батерии и след това успешно е навлязъл в автомобилната индустрия, въпреки че е имал "почти нулев опит в автомобилите".

Фондът на Бъфет започна да продава през 2022 г. Тогава цената на BYD беше скочила 20 пъти спрямо 2008 г.

Според документи, подадени от Berkshire Hathaway Energy - дъщерното дружество, което притежаваше акциите, стойността на инвестицията към 31 март 2025 г. е била нула, което е спад от 415 милиона долара в края на 2024 г.

Представител на Berkshire потвърди пред CNBC, че всички акции на BYD са били продадени.

Акциите, котирани на борсата в Хонконг, спаднаха с 3,4% в понеделник след новината, а акциите, търгувани в Шънджън, спаднаха с 1,5%.

Изтеглянето идва в момент, в който BYD се сблъсква с предизвикателства на родния си пазар. Компанията отчете първия си спад на тримесечната печалба за последните три години, като нетната печалба спадна с 30% до 6,36 млрд. юана (891 млн. долара) през второто тримесечие. Спадът се дължи на жестоката ценова война на пазара на електромобили в Китай, която принуди дори лидерите на пазара да намалят цените и да приемат по-ниски маржове.

BYD намали годишната си цел за продажби с 16% до 4,6 милиона автомобила, спрямо по-ранната цел от 5,5 милиона единици. Продажбите на компанията на вътрешния пазар, които съставляват почти 80% от глобалните й доставки, са спаднали за четири поредни месеца до август 2025 г.

Въпреки предизвикателствата на вътрешния пазар, BYD се разшири на международно ниво, с силен растеж в Европа, където продажбите скочиха с 225%, докато тези на Tesla спаднаха с 40% в региона. Компанията също така е завоювала 17,8% от глобалния пазарен дял на батериите.

Ли Юнфей, генерален мениджър на BYD за марката и връзки с обществеността, коментира изтеглянето на Berkshire в Weibo, наричайки го "нормална част от инвестирането" и благодари на "Мънгър и Бъфет за признанието на BYD".