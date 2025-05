Инвестиционната компания Berkshire Hathaway на американския милиардер Уорън Бъфет през първото тримесечие на годината намали дела си в акции на големи американски банки.

Инвестиционната компания Berkshire Hathaway продаде всичките си акции в Citigroup Inc. - над 14,6 млн. броя ценни книжа, се вижда от материали, изпратени от компанията до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), пише Финмаркет.

Освен това, тя също така намали дела си в Bank of America Corp. с повече от 7% (продавайки 48,66 млн. ценни книжа) и в Capital One Financial с около 4% (300 000 акции).

В същото време, най-значителната покупка на Berkshire през първото тримесечие на годината е - 6,38 млн. броя акции на Constellation Brands, в резултат на което делът на инвестиционната компания в производителя на алкохолни напитки се увеличи повече от два пъти.

А също през първото тримесечие, инвестиционната компания Third Point LLC, собственост на милиардера Даниел Леб, продаде всичките си 500 хил. акции на Tesla. Тя също така намали значително инвестиционния си портфейл си в Amazon - с повече от 1 млн. ценни книжа, до 2,35 млн. броя акции.

Междувременно Third Point закупи 1,45 млн. акции на Nvidia, 1 млн. акции на Pinterest Inc. и 3,625 млн. акции на U.S. Steel Corp.