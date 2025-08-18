Турция е на прага на нова ера в логистиката и външната търговия, тъй като неотдавнашно мирно споразумение между Азербайджан и Армения ще отвори стратегически транзитен коридор през Южен Кавказ. Зангезурският коридор, който преминава през Армения и свързва по-голямата част от територията на Азербайджан с неговия анклав Нахчиван, граничещ с Турция, е ключова част от споразумението, подписано на тристранна среща на върха, организирана от президента на САЩ Доналд Тръмп този август, съобщава Daily Sabah.

На срещата на върха азербайджанският президент Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян подписаха съвместна декларация, насочена към прекратяване на десетилетия конфликт. Съгласно споразумението Съединените щати ще имат правата за развитие на предложения маршрут, наречен "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет", който преминава близо до иранската граница. Техеран заяви, че няма да приеме това.

Баку и Ереван са в конфликт от края на 80-те години на миналия век, когато Нагорни Карабах, планински азербайджански регион, беше окупиран от подкрепяни от Армения въоръжени сепаратисти. Азербайджан си върна пълния контрол над региона през 2023 г. и около 100 000 арменци от анклава се завърнаха в Армения.

Мирните преговори бяха в ход близо две години, без признаци на напредък, докато Белият дом не се намеси. Зангезурският коридор ще свърже Азербайджан и неговия анклав Нахчиван, които са разделени от 32-километров участък арменска територия. За Азербайджан, основен производител на петрол и газ, маршрутът осигурява и по-директна връзка с Турция и по-нататък с Европа. Очаква се коридорът в крайна сметка да включва железопътна линия, нефтопроводи и газопроводи и оптични линии.

Източник: iStock

Стратегическа възможност в евразийската логистика

Маршрутът не е само транспортен проект, а стратегическа инициатива, готова да промени регионалните търговски пътища, логистичните мрежи и геополитическия баланс, според Билгехан Енгин, ръководител на Турската асоциация за спедиция и логистика (UTIKAD). Маршрутът, наречен "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет", сега се разглежда като критична възможност за регионалните логистични и търговски стратегии на Турция.

Експертите предполагат, че коридорът би могъл да предложи на Турция нови пътища за интеграция в енергийната, транспортната и цифровата инфраструктура. С планираните по маршрута железопътни линии, нефтопроводи и газопроводи и оптични мрежи, Турция може да се превърне в регионален портал за енергетика и комуникации.

Анализаторите отбелязват, че коридорът би могъл да засили конкурентното предимство на Турция в логистиката, особено чрез пристанищата ѝ в Истанбул и южната провинция Мерсин, които служат като ключови портали към европейските пазари.

Когато бъде интегриран с железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс на Средния коридор, Зангезур би могъл значително да намали както транспортните разходи, така и времето за доставка.

"Турция има възможността да се превърне в централен участник в глобалните вериги за доставки, като изгради логистичен мост между Изтока и Запада", казва Енгин от UTIKAD.

Допълнителен маршрут към Средния коридор

Зангезурският коридор предлага алтернативен и допълващ маршрут към Средния коридор, който се простира от Китай през Каспийско море до Азербайджан, Грузия, Турция и нататък към Европа. Поради инфраструктурни ограничения и митнически затруднения в Грузия, транзитните времена са удължени. Маршрутът Зангезур би могъл значително да намали тези забавяния.

С новия маршрут Турция ще установи директни сухопътни и железопътни връзки с Централна Азия през Нахчиван и Азербайджан, според Енгин.

"Транзитните времена ще бъдат съкратени, логистичните разходи намалени и ще бъдат установени непрекъснати връзки с тюркските републики. Това ще създаде и нови икономически възможности за източните провинции в Турция", отбелязва експертът.

UTIKAD вярва, че коридорът ще добави не само търговска стойност, но и геоикономическо значение за Турция. Интегриран с планираната железопътна линия Карс-Игдир-Нахчиван, той би могъл да отвори нови търговски пътища и перспективи за развитие на източните региони.

"Този коридор не само ще засили централната позиция на Турция в Евразия, но и ще послужи като средство за сближаване на тюркския свят в икономическо и културно отношение", коментира Енгин.

Геополитически рискове

Потенциалното участие на САЩ в управлението на коридора би могло да ускори неговото оперативно внедряване, особено чрез модернизация на пристанища, железопътни линии, системи за сигурност и митническа инфраструктура, казвва Енгин.

"Това би могло да ускори амбицията на Турция да се превърне в регионален логистичен център", добави той. Той обаче предупреди и за геополитически рискове.

"Влиянието на САЩ върху коридора би могло да застраши търговската сигурност на Китай и да провокира контрамерки. То би могло също така да намали влиянието на Русия в Южен Кавказ и да доведе до политически натиск, който може да ограничи лидерството на Турция в логистиката", според Енгин.

Той подчертава необходимостта Турция да управлява процеса с геополитическа и геоикономическа чувствителност, като поддържа стратегическа автономност, като същевременно следва балансирана политика, съобразена с регионалната динамика.