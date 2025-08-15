Магнитно-левитационните влакове на Германия счупиха световния рекорд за скорост, предават германските медии. На тестова писта близо до Мюнхен, страната представи бъдещето на високоскоростното пътуване - магнитно-левитационен (Маглев) влак, който развива скорост от над 650 км/ч.

Влакът се плъзга безшумно над релсите, задвижван от мощни магнитни сили вместо от колела. Тази технология вероятно е пътническият и товарният транспорт на бъдещето, а Европа в лицето на Германия е в пряка конкуренция с Китай, коментират експерти.

Тази конструкция без триене драстично намалява износването, което прави поддръжката по-евтина, като същевременно предлага на пътниците плавно и тихо пътуване. Освен това, влаковете Маглев са напълно електрически, не отделят никакви преки емисии и могат да се захранват изцяло от възобновяеми източници.

Германия планира да интегрира тези влакове в националната си мрежа, като съкрати времето за пътуване през страната до едва няколко часа. Пътуването от Берлин до Мюнхен скоро ще отнема по-малко от 90 минути - по-бързо от повечето полети, като се вземат предвид закъсненията на летищата.

Max Bögl е името на германската строителна и инфраструктурна компания, която е ключов играч в разработването и внедряването на технологията за т. нар. Маглев влакове. Фирмата разработва Transport System Bögl (TSB) - напълно автоматизирана, безпилотна магнитна система за градски транспорт. Тя има за цел да революционизира местния транспорт изцяло.