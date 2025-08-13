След като през май надхвърли историческата бройка от 500 милиона произведени двуколесни превозни средства, Honda обяви мащабни инвестиции за разширяване на производството си в две стратегически дестинации - Турция и Индия.

Японският гигант планира да засили позициите си както на бързоразвиващите се пазари, така и в снабдяването на Европейския съюз.

Турция, врата към Европейския съюз

Както Money.bg писа, Honda вече анонсира намеренията си да инвестира 20 милиона долара в нова фабрика в Турция с капацитет 100 000 мотоциклета годишно и възможност за удвояване. Предприятието ще разкрие около 300 работни места и се очаква да започне своята дейност в средата на 2026-а.

Част от продукцията ще се продава на турския пазар, но се планира и износ за ЕС. Това е особено важно, тъй като в момента Honda има само една мотоциклетна фабрика в блока - в Атеса, Италия.

Турция е сред най-бързо растящите пазари за двуколесни превозни средства в региона. По данни на TUIK през 2023 г. в страната са регистрирани 5,08 милиона мотоциклета, при 4,14 млн. година по-рано. Продажбите в големите градове като Анкара, Истанбул и Измир бележат двуцифрен ръст, а Honda е сред основните играчи с 162 000 продадени бройки миналата година.

Индия - глобалният лидер в двуколесните

Honda обяви намеренията си за значително разширяване на производството в Индия - най-големия пазар и производител на мотоциклети в света. Новата четвърта производствена линия в завода в Гуджарат ще струва 9,2 млрд. рупии (около €90 милиона) и ще увеличи капацитета му до 2,61 милиона бройки годишно.

До 2027 г., с модернизации и в други заводи там, общият капацитет на Honda в Индия ще достигне 7 милиона единици годишно. Това ще затвърди позицията на страната като ключов производствен хъб за компанията.

Към днешна дата японският производител има 37 завода в 23 държави и годишно произвежда над 20 млн. мотоциклета, като мотоциклетният бизнес остава ядрото на неговата дейност.