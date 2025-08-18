Акциите на компаниите от оръжейния сектор и енергийните пазари вероятно ще бъдат във фокуса тази седмица, тъй като европейските лидери побързаха да подкрепят Украйна в преговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, които може да окажат натиск върху Киев да приеме мирно споразумение (в полза на Русия), пише Reuters.

Инвеститорите следят за признаци, че САЩ може да се сближат с Русия в опит да експлоатират огромните, неизползвани арктически енергийни ресурси, в рамките на голяма геополитическа промяна - която оказва натиск върху Европа бързо да увеличи разходите за отбрана.

Тръмп и руският президент Владимир Путин приключиха срещата си "на върха" през уикенда в Аляска, без да постигнат споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, като тогава американският президент заяви, че сега иска бързо мирно споразумение, което Киев трябва да приеме.

Украинският президент Володимир Зеленски днес пътува до Вашингтон за преговори, към които ще се присъединят лидери на европейски държави, включително Германия, Великобритания и Франция.

"Тръмп изглежда склонен да намали или дори да прекрати подкрепата на САЩ за Украйна. Путин го заинтересува с бизнес сделки", каза главният икономист на Berenberg Холгер Шмидинг, в бележка до клиентите. "В резултат на това САЩ е въдможно да отменят санкциите си спрямо Русия и вместо това да инвестират в Русия", добави той, пише Reuters.

Очаквания за рали на акциите на компаниите от военната индустрия

Инвеститорите залагат на този резултат от февруари 2022 г., което доведе до бързо покачване на акциите на европейските аерокосмически и оръжейни компании с печалби от над 600% за Leonardo и 1500% за германската компания Rheinmetall.

Стратегът на Bank of America Майкъл Хартнет подчерта потенциала на американско-руските проекти за сондажи в Арктика, да експлоатират 15% от неоткритите световни находища на петрол и 30% от неоткрития световен природен газ, което ще доведе до дълбок "мечи" пазар на енергийния сектор.

Хартнет предупреди, че цената на суровия петрол Brent, който поевтиня с повече от 1% до близо 66 долара за барел в петък, все още е била на ниво за мирно споразумение за Украйна, докато Тръмп иска по-ниски цени на енергоносителите за американските потребители.

Фондови пазари

Пазарите на акции в Азия се повишиха леко в понеделник преди това, което вероятно ще бъде богата на събития седмица за лихвената политика на САЩ, докато цените на петрола се понижиха, тъй като рисковете за руските доставки сякаш леко отшумяха.

Общото настроение за риск доведе до рекордни върхове на индексите в Япония и Тайван, докато китайските сини чипове достигнаха най-високото си ниво от 10 месеца.

Най-широкият индекс на MSCI за акции в Азиатско-Тихоокеанския регион извън Япония беше с малко по-ниска, след като миналата седмица достигна четиригодишен връх, допълва Reuters.