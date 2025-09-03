САЩ спря разрешението на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) да изнася свободно технологии от САЩ в Китай, съобщи компанията, цитирана от Би Би Си. Решението на Вашингтон потенциално нарушава производствените възможности на полупроводниковия гигант.

В Китай са производствата на TSMC от по-стари поколения.

САЩ направиха подобен ход с южнокорейските Samsung и SK Hynix миналата седмица, затруднявайки доставките на американски продукти за техните китайски фабрики.

TSMC коментираха пред BBC, че правят оценка ситуацията и ще водят разговори с американското правителство, добавяйки че остават "напълно ангажирана с осигуряването на непрекъснатото функциониране" на своето съоръжение в Китай.

Няма как случващото се да не се гледа в светлината на решението на администрацията на Доналд Тръмп да спасява закъсалия американски полупроводников гигант Intel, включително - чрез придобиването на дял в него.

TSMC прави чипове за клиенти като Nvidia и е най-големият световен производител на полупроводници. Именно Nvidia "издуха" Intel в AI надпреварата, като за момента няма изгледи това да се промени.

Удар по Пекин

САЩ наложиха широки ограничения върху износа на напреднали технологии в Китай като част от усилията да защитят своята икономика, макар първоначално да предоставиха изключения на някои глобални технологични компании.

Не е ясно колко бързо могат да бъдат одобрени лицензите, което потенциално забавя доставките. Ходът на администрацията на Тръмп върху производителите на чипове може да направи доставките по-скъпи и сложни, тъй като доставчиците от САЩ ще трябва да кандидатстват за индивидуални одобрения.

Вашингтон от години има опасения, че напредналите AI технологии намират военно приложение в Китай и така оправдава ограничаването на износа им.

Китайските клиенти търсят алтернативи

Общото въздействие върху TSMC вероятно ще бъде "ограничено", тъй като единственото й китайско съоръжение в Нанкин произвежда по-стари чипове, които съставляват малка част от общите й приходи, отбелязва британската медия.

По-важен обаче е общият сигнал към Пекин.

Китайските клиенти може да бъдат принудени да се обърнат към местни алтернативи, които може да са с няколко поколения назад. Това обаче има потенциала да увеличи иновациите, тъй като китайските компании ще извличат максимума от съществуващото оборудване там, където чистата производителност не е критична, отбелязва инвестиционният специалист Реймънд Ву.