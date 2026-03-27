Един от лидерите на пазара на алкохолни напитки в света, френската компания Pernod Ricard, проучва възможността за придобиване на Brown-Forman - американският производител на уиски Jack Daniel's и бърбън Woodford Reserve, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

По информация на агенцията, Pernod Ricard вече е провела предварителни преговори с Brown-Forman. Страните продължават да обсъждат детайли, но все още няма сигурност че ще бъде сключена сделка, според източниците. И двете компании засега отказаха коментар на Bloomberg по евентуалната сделка.

Основаната през 1975 г., френска група Pernod Ricard произвежда и предлага на пазара алкохолни напитки, като водка Absolut, ром Havana Club, уискита Jameson, Ballantine's, Chivas Regal, коняк Martell и текила Olmeca. Продуктите на компанията се продават в 160 страни в света.

Brown-Forman е една от най-старите американски компании в индустрията за алкохолни напитки, известна предимно със своите премиум марки уиски. Тя е в този бизнес от 1870 година. Освен широко известните марки Jack Daniel's и Woodford Reserve, компанията произвежда текила Herradura и водка Finlandia.

Както отбелязва Bloomberg, френският и американският производители на алкохолни напитки са започнали преговори на фона на натиск на международните пазари, предизвикан включително и от увеличените мита на Китай върху внос на коняк и бренди от Европа. Което пък решение беше отговора на Пекин на въвеждаенто на европейските мита върху вноса от Китай на електрически превозни средства.