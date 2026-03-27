Американски федерален съдия временно блокира включването на Anthropic в черния списък на Пентагона — пореден обрат в ескалиращото противостоене между създателите на Claude и военното ведомство на САЩ.

На този фон стана ясно и че компанията се готви да бетонира технологичното си лидерство с нов клас върхов модел с изкуствен интелект.

Съдът застава на страната на Anthropic

Съдия Рита Лин от Калифорния се произнесе в решение с 43 страници мотиви, с което спря влизането в сила на решението на военния министър Пит Хегсет да обяви Anthropic за риск за веригата за доставки в сферата на националната сигурност.

Безпрецедентният акт на властта последва отказа на компанията да разреши използването на Claude за "всякакви законни цели", включително следене на американски граждани и задвижване автономни оръжия.

Съдия Лин е категорична: действията на администрацията не са насочени към защита на националната сигурност, а към наказване на компанията за публичната ѝ позиция. "Наказването на Anthropic заради критиките ѝ към правителствената политика по договарянето е класическо незаконно нарушение на Първата поправка", пише тя в решението.

Министерството на правосъдието контрира, че отказът на Anthropic да вдигне ограниченията върху употребата на Claude може да дестабилизира военни системи по време на операции. Правителството настоява, че решението на Пентагона произтича от договорни разногласия, а не от идеологически позиции относно AI безопасността.

Решението на съда подлежи на обжалване. Паралелно тече и втора дело на Anthropic — пред федерален съд в Колумбия, оспорващо друго обозначение, което може да я изключи от граждански правителствени договори.

Claude Mythos е на хоризонта

Случаен пробив в системата за управление на съдържанието на Anthropic изложи публично детайли за нов топ флагмански модел на компанията.

Достъпна в незащитен публичен архив, чернова на статия разкри съществуването на модел с кодово название Claude Mythos — описан вътрешно като "най-мощният AI модел, разработван някога" от компанията.

Моделът се позиционира в нова продуктова категория, наречена "Capybara" — стъпало над досегашния топ клас Opus. Според изтеклите документи той постига значително по-високи резултати от Claude Opus 4.6 при тестове за програмиране, академично разсъждаване и киберсигурност.

С оглед традиционните първи места по бенчмарковете на Opus и заявката, че това е клас над него, не е прекалено да се каже, че говорим за най-мощния AI въобще.

Anthropic признава разработката и потвърждава, че моделът в момента се тества от ограничен кръг клиенти с ранен достъп.

Компанията обаче предупреждава, че новият модел носи безпрецедентни рискове в областта на киберсигурността и е "далеч пред всеки друг AI модел по кибернетични възможности." Именно затова пускането му на пазара ще се фокусира първоначално върху организации, занимаващи се с киберзащита, за да им даде преднина срещу предстоящата вълна от AI-задвижвани атаки.