Работниците в производителя на луксозни автомобили Bentley са шокирани и разгневени, след като компанията обяви съкращения на до 275 работни места, съобщава синдикат, цитиран от BBC. От завода , базиран в Крю, Великобритания, потвърдиха съкращенията, след като оперативната печалба на производството спадна до 187 милиона паунда през 2025 г. - спад от 42% в сравнение с 2024 г.

От Bentley коментират, че това е част от "общи дейности за ефективност", които ще засегнат служители и в мениджмънта, агенциите и непроизводствените екипи, но инвестициите ще продължат в обекта на компанията в Пимс Лейн.

"Работниците са много шокирани, но и доста разгневени. Компанията е един от най-големите работодатели в района, като хората пътуват от Ливърпул и по-далеч, за да работят там. Хората очевидно са разстроени и разгневени, защото виждат бонусите, които са били изплащани на мениджърите през годините", заяви пред BBC Radio Stoke Карън Луис, регионален служител на синдиката GMB.

Тя подчертава, че индустрията е "понесла удар" след пандемията от Covid-19 и е била засегната и от митата на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Но богатите все още купуват коли и нашите членове, работната сила, все още работят ден след ден, за да създават тези луксозни автомобили. Така че това наистина е голям шок за тях."

Проф. Дейвид Бейли, експерт по автомобилната индустрия в Бирмингамското бизнес училище, казва, че има роднини, работещо в Bentley като агенционен персонал, и е "наистина притеснен" за тях.

Той смята, че митата на президента Тръмп са повлияли на продажбите в САЩ - най-големият пазар на Bentley в света, като автомобилната компания е изправена пред предизвикателства и в Китай.

"Автомобилната индустрия в Обединеното кралство е в криза с ниски обеми. Производството е на нещо като 70-годишно дъно. До известна степен Bentley е защитена от това, защото живеем в много неравен свят и много богати хора все още купуват коли, но това все още е засегнато."

Бейли допълва, че компанията остава "добре позиционирана", особено предвид седемте последователни години на печалба и инвестицията от 2,5 милиарда паунда във фабриката в Крю, обявена през 2022 г.

"В дългосрочен план мисля, че е добре позиционирана, но в краткосрочен план има някои сериозни трудности."

Главният изпълнителен директор и председател на Bentley д-р Франк-Стефен Уолизер заяви, че компанията инвестира във фабриката си "на безпрецедентни нива", но трябва да вземе "някои трудни решения", за да гарантира дългосрочната си конкурентоспособност.

"Искам да изразя искрената си благодарност към засегнатите, ние сме ангажирани да подкрепяме всеки човек с грижа, насоки и помощ през целия този преход", казва той.