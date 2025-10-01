Премахването на таксите за теглене от повечето банкомати в Гърция доведе до драматично увеличение на броя на транзакциите само за един месец, пише местното онлайн издание Insider.

Според данни на междубанковата система DIAS от влизането в сила на разпоредбите на 11 август до 10 септември тегленията като брой са се увеличили с 61,6% в сравнение със същия период на предходната година, надхвърляйки 605 хиляди транзакции. За един месец от прилагането на мярката стойността на транзакциите е нараснала с 53,7% на годишна база, надхвърляйки 120 милиона евро.

Още по-впечатляващ е месечният растеж. Обемът на тегленията между 11 август и 10 септември 2025 година се е увеличил с 58,5% в сравнение с предходния месец (11 юли - 10 август 2025), а стойността им е била с 47,7% по-висока.

Какво предизвика промяната

Скандалът започна по-рано през годината, когато Piraeus Bank замени стотици собствени банкомати с машини на външната компания Cashflex, в която е акционер. Този тип ATM-и, които (де юре) не принадлежат на банки, са добре познати на туристите (и отбягвани от по-разумните сред тях), но освен това в южната ни съседка мрежите им са огромни. Добре известните и у нас Euronet са абсолютен лидер с 2200 устройства.

Клиентите на Piraeus установиха, че при теглене на пари им се начислява такса от над 2 евро. Въпросът достигна до гръцкия парламент, като опозицията остро критикува правителството, а Министерството на финансите отговори, че няма да позволи на банките да въвеждат подобни такси.

До 10 август 2025 година таксите за теглене от банкомат на друга банка, член на междубанковата система DIAS, варираха между 1,50 и 2 евро. Освен това съществуваше и такса за издателя на картата в размер между 0,50 и 0,75 евро за картодържатели, използващи банкомат извън мрежата на своята банка.

Приетият закон въведе следните промени за потребителите на банкомати в Гърция:

Нулеви такси за теглене на пари между всички банки, участващи в междубанковата система DIAS

Премахване на таксите от доставчици на трети страни, когато има пряка или непряка акционерна връзка с банката на клиента

Нулеви такси от доставчици на трети страни в общини, където работи само един банкомат

Максимална такса от 1,50 евро за теглене от банкомати на трети страни в цялата страна

Безплатна справка за баланс за всички картодържатели, независимо от банка или доставчик на банкомат

Еднократна такса от 0,50 евро за изпращане на парични преводи чрез дигитални канали от доставчици на трети страни

Законът също установи, че нито една банка не може да начислява на своите клиенти такси за теглене на пари в брой.

Кой ще плати сметката

Банките посочват загуби в размер на 20-25 милиона евро от мерките, приети под правителствен натиск. По-рано през годината вече бяха въведени намаления на "народните" такси - нулева такса за плащане на сметки и задължения, 0,50 евро за изпращане и получаване на суми до 5000 евро, припомня Insider.

Основните печеливши от мярката са клиентите на банките, които вече могат да теглят от всеки банкомат, независимо в коя банка имат сметка. Печелят и по-малките банки, които разполагат с по-малка мрежа от банкомати и сега могат да използват съществуващата инфраструктура на четирите системни банки без допълнителни разходи.

Мрежата от банкомати извън банкови офиси представлява дейност, която губи пари за банките поради високите разходи за поддръжка, наем, зареждане, осигуряване срещу вандализъм. Вероятно именно това е довело до появата на "златни" ATM-и на мястото на такива на една от най-големите банки в страната.

С премахването на таксите стимулът за поддържане на разширена мрежа от банкомати значително намалява, отбелязва гръцкото издание.