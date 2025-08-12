От началото на тази седмица в Гърция влязоха в сила нови правила, които премахват комисионните за теглене на пари в брой от банкомати в рамките на местната банкова мрежа. Мярката е част от законодателен регламент на Министерството на националната икономика и финансите, приет на 25 юли, с цел премахване на "несправедливите и прекомерни такси".

Реформата предвижда и национален таван от €1,50 за тегления от банкомати на трети страни. Според министерството, промените са въведени с минимален преходен период, за да донесат незабавни ползи за гражданите, особено в селските и отдалечените райони.

Основните промени включват:

нулеви такси за тегления между банки в междубанковата система DIAS;

без такси от банкомати на трети страни, когато има акционерна връзка с банката на клиента;

безплатни тегления в населени места с единствен банкомат, независимо от собственика му;

максимална такса от €1,50 за всички останали тегления от банкомати на трети страни;

безплатни справки за баланс за всички картодържатели;

такса от €0,50 за преводи чрез доставчици на трети страни, изравнена с банковите тарифи.

Министърът на националната икономика и финанси Кириакос Пиеракакис определи реформата като социално значима.

"Премахваме несправедливите и прекомерни такси, гарантирайки, че всеки гражданин, където и да живее, ще има свободен достъп до парите си", коментира той.

Какво наложи промяната

Мярката идва след вълна от оплаквания за рязко увеличени такси след продажбата на банкомати на частни компании. Новите собственици често разполагат устройствата извън банкови клонове - в метростанции, болници, бензиностанции и отдалечени региони - като таксите за теглене там понякога достигат или надхвърлят 5 евро.

В Гърция четирите основни банки поддържат над 5000 банкомата, като Пиреос има 1300 машини, Националната банка - над 1400, а Евробанк и Алфа Банк - по около 1200 всяка, припомнят местни издания.

Факт е, че още от януари гръцкото правителство премахна или намали 6 основни банкови такси, сред които:

нулеви такси за плащания към държавни институции и комунални услуги чрез онлайн банкиране;

таван от €0,50 за входящи и изходящи преводи до €5000;

безплатни тегления в населени места с един банкомат;

безплатни справки за баланс;

без такса за зареждане на предплатени карти до €100;

удължаване на намалените комисионни за малки покупки чрез ПОС.

Новата регулация ще доведе до намаляване на ежедневните банкови разходи за милиони граждани и ще повиши финансовата достъпност в цялата страна, уверени са от правителството.