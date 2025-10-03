Между 4000 и 5000 евро на квадратен метър - такива биха станали средните цени на имотите в София, ако се запазят икономическите тенденции у нас след влизането в еврозоната. Това заяви брокерът и собственик на офиси на RE/MAX Стоян Гочев по време на форума Expo Moitepari.

По думите му притежаването на собствено жилище ще става все по-недостъпна цел за хората с нормални заплати.

По думите на Гочев средната цена на имот ново строителство в София понастоящем е 2600 евро/кв. м, което е далеч по-ниско спрямо други европейски градове.

Гочев посочи, че средната цена на кв. м в Мюнхен се движи на ниво от 11 332 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 3364 евро и лихвен процент по ипотеките от 3,95 на сто. Във Виена средната цена на имот достига 9000 евро/кв. м при средна месечна заплата от 2800 евро и фиксиран лихвен процент по ипотеките (за срок от 20 г.) от 3,62 на сто. Средната цена за покупка на жилище в Прага възлиза на 7000 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 1800 евро и лихвен процент по заемите за имот от 4,92 на сто.

Според него София е единствената европейска столица, където средностатистически човек може да изтегли кредит и да си купи жилище - нещо, което го няма почти никъде в еврозоната: "Това е тенденция, която ще се случи в бъдеще. Имайте предвид след 10 години, много трудно ще може човек с нормална работна заплата да изтегли кредит и да си купи имот", заяви Гочев, цитиран от БТА.

Към момента един имот у нас удвоява стойността си в рамките на 4 години и половина, което е двойно спрямо средното за другите европейски икономики.

Той посочи, че един от най-важните фактори, които влияят на цените на имотите, е нарастването на БВП. В същото време, обаче е от значение и т.нар плътност на БВП, т.е. дали дадени региони произвеждат много повече от други. Конкретно у нас София генерира 200% повече БВП спрямо средното за българските градове и това създава риск от допълнително задълбочаване на разликите в цените на имотите между столицата и останалите населени места.

Други фактори са инфлацията - която у нас е над средната за еврозоната, както и безработицата, която повишава търсенето на имотния пазар, когато е на ниски нива, както е в момента на много места в България.

"Който в момента инвестира в имотния пазар в България, ще спечели със сигурност. Очакваме брутният вътрешен продукт да нарасне, независимо дали България ще тегли кредити или ще привлича инвестиции, брутният вътрешен продукт ще расте. Това означава, че търсенето на недвижими имоти ще се покачва, цените също ще се покачват", категоричен беше Стоян Гочев.