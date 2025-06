Според доклад на FEDIAF - организация, която представлява европейската индустрия за производство на животински храни, половината домакинства в ЕС притежават домашен любимец. За сравнение, през 2023 година този процент е бил 43. Значителният ръст на потребителите за по-малко от две години показва, че бизнесът с храни за животни затвърждава очакванията на сектора за значително повишаване на приходите до 2033 година.

Статукво

За 2024 година пазарът е оценен на повече от 125 милиарда долара. Най-развит е в Северна Америка и Европа, където биологичните и устойчиви храни набират все по-голяма популярност. През последните години се разраства значително и в азиатско-тихоокеанския регион, благодарение на по-младите поколения. Подобна е ситуацията и в Латинска Америка и Близкия изток, които отчита стабилен растеж на потреблението, въпреки неравенствата в регионите.

Най-големите компании на световния пазар са Mars Petcare Inc., Nestlé Purina PetCare, Hill's Pet Nutrition, JM Smucker Company, Blue Buffalo Co., Ltd. и Unicharm Corporation. Те инвестират големи ресурси в разработването на нови рецепти и производствени методи. От друга страна, бизнесите на второ и трето ниво са регионални и се специализират в разработването на по-нишови продукти.

Бъдещи планове

Според проучване на Future Market Insights пазарът на храните за домашни любимци ще достигне близо 233 милиарда долара до 2033 година, което е 6,5% годишен темп на растеж за периода 2025-2033 г.

Пречките, които заплашват тези целеви стойности, са законови регулации, усложнения във доставките на суровини и дистрибуцията на крайния продукт и по-големи разходи при спазването на екологичните норми.

Очаква се в бъдеще усилията на компаниите да се концентрират върху персонализирането на продукта и научнообосновани диети. Проучват се възможности за включване на насекомите в състава на храните. Те задоволяват нуждата от протеин, а производството е по-евтино и екологично.

Източник: iStock

Причини

Устойчивият растеж на пазара е резултат от нарастването на броя на домашните любимци и по-скъпата "здравословна" храна. Все повече внимание се обръща на качеството на продукта, съдържанието на полезни вещества (пробиотици, антиоксиданти, витамини) и съвместимостта с възрастта на животното. Взимането на тези фактори под внимание намалява посещенията и разходите за ветеринар.

Именно поради тази причина едни от най-предпочитаните храни в момента са функционалните дъвчащи лакомства, които имат не само хранителна стойност, но и подобряват състоянието на зъбите, храносмилането и състоянието на козината.

Онлайн търговията също допринася за разширяването на пазара. Така продуктът не само достига по-лесно до клиента, но позволява на компаниите да събират лесно обратна връзка и да следи нуждите. Иновативната реклама също привлича повече потребители, като включва QR кодове, радиочестотни етикети, интерактивни опаковки, промоции и игри с награди.

Най-важният фактор, разбира се, си остава финансовият. Нарастването на доходите на населението дава възможност на повече хора да гледат домашен любимец.

Очакваният растеж на пазара на животински храни е напълно оправдан. Следейки тенденциите, клиентите ще стават по-многобройни, а продуктите - по-претенциозни.