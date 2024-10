Френската търговска верига Carrefour навлиза на сръбския пазар. По информация на няколко сръбски и балкански медии, чрез новата инвестиция компанията планира да направи голяма експанзия на Балканите. Припомняме, че в началото на годината отвориха врати и първите супермаркети на франчайза в България, като скоро се очаква дейността да се разшири и на пазара в Сърбия, информира и SeeNews.

Money.bg се свърза с българските представители на веригата, които заявиха, че "докато нещата не бъдат официални, не могат да коментират случващото се". Източник от пазара у нас потвърди информацията пред екипа ни.

Както обаче става ясно от портала Retail Serbia, Retail and More от Гърция , който е изключителният партньор на Carrefour, ритейлърът вече откри свой клон в Сърбия. След подписването на договора с френската група, гръцката компания потърси партньор в страната, но тъй като не успя да намери, започнаха преговори за придобиването на известната верига.

Според източници, цитирани в сръбски медии, преговорите вече са във финалната фаза и почти сигурно френската верига може да се появи в Сърбия през следващата година, като неофициално в момента групата преговаря за евентуално придобиване и в България.

Съгласно по-ранно споразумение Retail and More, в сътрудничество със своя партньор, планира да ребрандира Parkmart и ALDO като магазини Carrefour в България, докато на пазара се очаква по-нататъшно разширяване и потенциални придобивания. Напомняме, че Retail and More A.E. е член на гръцката AVE Group.

Групата притежава всички права на френската компания Carrefour за пазарите на Гърция, Кипър, Сърбия, България, Северна Македония, Албания и Черна гора.

Източник: Getty Images

Припомняме, че през февруари 2017 г. българското дружество, тогава собственост на гръцката Marinopoulos Group, официално подава документи за несъстоятелност.

Това сложи краят на популярната френска верига за бързооборотни стоки на българския пазар, като досега у нас е имало и други случаи на неуспешни опити в ритейл сектора, но нито веднъж не е имало опит за възкресяване на бизнес. До 2024 г., когато това се промени и известните в цяла Европа магазини отново присъстват на българския пазар.