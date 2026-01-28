Брюксел има за цел да насърчи финансово младите фермери в ЕС, защото броят на тези хора, развиващи аграрен бизнес, намалява драстично. Статистиката показва, че нараства делът на стопаните над 55 години, а младите фермери под 40 години са едва един на всеки десет, съобщават от ЕК.

Брюксел препоръчва на държавите членки, особено на изоставащите, да инвестират поне 6% от разходите си за селско стопанство в мерки, насърчаващи обновяването на поколенията.

Наследяването на фермите и пенсионирането на стопаните са само една от бариерите, с които се занимава новата европейска стратегия, заедно със земята, финансите, знанията и услугите в селските райони — но те са връзката, която свързва миналото, настоящето и бъдещето, пише специализираното издание Agri.bg.

Когато приемствеността се забави, фермите рискуват фрагментация, загуба на конкурентоспособност и избледняване на натрупания опит. Закъснелите или несигурни прехвърляния на стопанствата могат също да обезкуражат младите хора да инвестират в селското стопанство или да поемат семейния бизнес.

"Ранното планиране и структурираната подкрепа помагат за предотвратяване на тези загуби. Те позволяват на по-възрастните фермери да се отдръпнат със сигурност, докато новодошлите печелят време да учат, да внедряват иновации и да инвестират. Наследяването не е само семеен въпрос — то е въпрос на приемственост за европейските хранителни системи и селското наследство", пише в съобщение от Европейската комисия.

Източник: БГНЕС

Успешните подходи включват:

Схеми за прехвърляне и наследяване на земеделски стопанства, които насърчават ранното планиране, опростяват административните процедури и гарантират, че и двете поколения се възползват от сигурни споразумения.

Консултантски и медиационни услуги, които помагат на семействата да се ориентират в правните, финансовите и емоционалните аспекти на прехвърлянето на собствеността, насърчавайки доверието и яснотата.

Стимули за ранно пенсиониране и частично предаване на земеделски стопани, които позволяват на по-възрастните фермери да продължат да участват като ментори, като същевременно се освобождава място за наследници.

Инициативи за повишаване на осведомеността и намиране на партньорства, които свързват пенсиониращи се фермери с нови участници, поддържайки продуктивността на земеделските земи и осигурявайки предаването на ноу-хау.

Стратегията на ЕС за обновяване на поколенията в селското стопанство включва насърчаване на по-ранното наследяване чрез национални реформи. Предвижда се въвеждане на стимули за частично или пълно ранно пенсиониране, осигуряване на сигурност за напускащите земеделски производители и по-лесно навлизане за новодошлите.