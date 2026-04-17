През първото тримесечие на 2026 г. новорегистрираните правни единици (фирми) в България са 12 435 броя, а влезлите в процедура по несъстоятелност/ фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1027 броя, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение със същото тримесечие на 2025 г. общият брой на новорегистрираните фирми се увеличава с 1.9%, а този на банкрутиралите намалява с 5.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2025 г., новорегистрираните фирми се увеличават със 7.2%, а влезлите в процедура по несъстоятелност/ фалит, в това число и обявените в несъстоятелност, намаляват със 17.9%.

През първото тримесечие на 2026 г. с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност фирми, са фирмите от сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети". По-конкретно, от посочения сектор "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" са 86% от всички новорегистрирани фирми през първото тримесечие, а същевременно от този сектор са и 88% от обявилите фалит.

Следващите сектори - с много голямо отстояние след първия - в които през първото тримесечие са регистрирани най-голям брой нови фирми, но и най-голям брой фалити, са: "Финансови и застрахователни дейности; дейности с недвижими имоти; професионални, научни и технически дейности; административни и спомагателни дейности" (531 нови, 38 фалити), "Образование; хуманно здравеопазване и социални дейности" (370 нови, 15 фалити), както и "Строителство" (228 нови, 19 фалити).