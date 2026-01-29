Добрата подготовка на банковата система позволи плавен преход към еврото, благодарение на което гражданите и бизнесът се адаптираха без сътресения. Това заяви Александър Димитров, изпълнителен директор "Риск" на TBI банк, в студиото на Money.bg.

"Предизвикателствата бяха основно подготовката на информационните системи, обученията на служителите и логистиката на банкнотите и монетите. Макар всички банки да твърдяхме, че сме готови, самата подготовка изискваше много усилия и средства", каза той.

Гражданите са били призовани да внесат наличности преди 1 януари, за да се намали обемът на банкнотите и монетите в обращение. "Първите 3 дни на годината банкнотите, внесени в БНБ, бяха около 600 милиона на ден, постепенно намалявайки до около 300 милиона", посочи Димитров.

"Очакваме в края на тази седмица (бел. ред. видеото е снимано в сряда, 28 януари) БНБ да оповести последните данни, според които банкноти и монети в обращение да бъдат дори под 9 милиарда лева".

Гледайки статистиките на БНБ, той направи "обосновано предположение", че в процеса по внасяне на левове с цел тяхното автоматично превалутиране, 1/3 от тези пари към момента се намират в банките ( т. е. около 10 милиарда лева).

"Целта за изтегляне на кеш е постигната до голяма степен. Освен това е и постигната друга цел - тези неработещи пари, които стоят по домовете на хората да влязат в банковата система, така че да заработят", категоричен бе той.

На този фон, монетите представляват по-голямо предизвикателство поради своя обем, коментира гостът. "Монетите изискват много по-тежка логистика. Самите инкасови коли имат лимит за максималният тонаж, който могат да превозват, т.е. ние събираме монетите от граждани. Голямо част от тях все още остават в нашите офиси, не са извозени до складовете.

Някои от тях оставят и в инкасовите фирми. Това е процес, който ще продължи следващите месеци. Но е в рамките на очакваното", поясни още Димитров.

Физическите лица имат право на стартови пакети с новата валута, като, изненадващи, интересът е бил голям, коментира гостът. "В един момент имаше недостиг, тъй като доста клиенти купуваха пакетите като новогодишни подаръци. Взехме мерки, за да ги осигурим и след това нямаше проблеми", добави той.

Състояние на банковия сектор и ликвидност

Банковият сектор е в рекордно добро състояние, с висока капиталова адекватност и свръх-ликвидност, а необслужваните кредити са около 2,8%. "По мое мнение банковият сектор никога не е бил в толкова добро състояние. Това е състояние, в което аз не съм го виждал за последните 25 години", посочи Димитров.

Той коментира и "освобождаването" на около 8 милиарда евро от минималните резерви на банките след влизането на България в еврозоната. "Това ще даде допълнителен тласък на бизнеса, който има нужда от финансиране. В потребителското кредитиране лихвите ще останат ниски, а за нови проекти банките са готови да предоставят ресурси", каза той.

TBI банк запазва вътрешния лихвен процент по кредитите, базиран на EURIBOR, като коригира надбавките, за да запази общия лихвен процент за клиентите. "Лихвената политика на ЕЦБ ще влияе постепенно, но засега кредитите остават стабилни и клиентите имат достатъчно кредитоспособност", обясни още Димитров.

Целия разговор гледайте във видеото!