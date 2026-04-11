През повечето вечери ресторантите в Дубай обикновено са препълнени, с постоянния шум от посетители, туристи и жители, запълващи пространствата на целия град. През последния месец и нещо обаче много от масите в заведенията останаха празни, разказва BBC. За Наташа Сидерис промяната е внезапна и рязка. Жената отваря първия си ресторант в Дубай през 2014 г.

През последното десетилетие нейната група за хотелиерство Tashas се разраства до 14 обекта в цялата страна, наемайки над 1000 души. Но войната между САЩ и Израел с Иран сега се отразява тежко на бизнеса ѝ.

Сидерис казва, че много от нейните ресторанти, които са популярни както сред местните жители, така и сред емигрантите, са отбелязали спад на приходите с повече от 50%. Но заведенията, които силно зависят от туристите, са засегнати много по-силно, със спад от 70% до 80%. Кризата я принуди да намали заплатите с 30% за целия персонал, включително и за нея.

"Настоящата ситуация е брутална", казва тя.

"Имах избор - или да уволня 30% от персонала си, или да намаля заплатите, за да запазя работни места. Засега избрах второто."

Сидерис добавя, че въздействието би било по-лошо, ако много от нейните търговски обекти не бяха разположени в търговски центрове и близо до жилищни квартали, където все още разчитат на местни клиенти.

Настоящата трудна реалност се отразява в голяма част от ресторантьорския сектор на Дубай. Един висш ръководител на верига ресторанти, който поиска да остане анонимен, каза, че посещаемостта в заведенията им е спаднала до едва 15-20% от нормалното, което ги принуждава да пуснат повече от половината персонал в неплатен отпуск.

"Нямаме друг избор", казва той.

"Вече временно затворихме няколко заведения, а останалите работят с минимален персонал."

Въздействието не се ограничава само до ресторантите. Цялата туристическа екосистема - от хотели и туристически агенции до транспортни компании и авиокомпании - усеща напрежението. През последните две десетилетия Дубай се превърна в един от водещите туристически центрове в света. Миналата година емирството посрещна 19,59 милиона международни посетители, което го прави един от най-посещаваните градове в света.

От началото на войната този импулс е рязко нарушен. По-широката територия на ОАЕ е подложена на многократни атаки, като Дубай е сред ключовите цели на военния отговор на Иран след ударите на САЩ и Израел. Властите съобщават, че към ОАЕ са изстреляни над 2400 ракети и дрона, насочени към летища, пристанища и граждански райони, включително хотели и жилищни сгради. Повече от 90% от тях са били прихванати и унищожени, казват официални лица.

Но някои отломки са паднали в части от Дубай, включително големи жилищни райони, хотели и летището. Изображения на фрагменти, ударили хотел Fairmont на луксозния остров Палм, бяха широко разпространени онлайн. Към днешна дата 11 души са загинали и над 185 са ранени в ОАЕ, според властите в страната.

Конфликтът, който започна на 28 февруари, наруши въздушния транспорт в региона. В първите седмици десетки хиляди посетители бяха блокирани, преди да бъдат евакуирани със специални полети. Хиляди редовни полети бяха отменени от началото на конфликта, което понякога доведе до спиране на един от най-натоварените туристически центрове в региона. Международното летище Дубай - най-натовареното в света за международни пътници - обслужи 95,2 милиона пътници миналата година.

Оттогава някои операции са възобновени, като националният превозвач Emirates изпълнява намален график на полетите, докато работи за възстановяване на пълните мрежови операции. Но с напускането на туристите и срива на броя на новопристигащите, престоят в хотелите в Дубай рязко спадна.

Нивата на заетост в хотелите в Дубай спаднаха до между 15% и 20% от обичайното ниво за това време на годината през седмиците след избухването на войната, според Мамун Хмиден, главен бизнес директор на фирмата за резервации на пътувания Wego.

"Хотелите реагираха с големи отстъпки, особено по време на периода на празника Курбан Байрам, в опит да привлекат жители. Някои луксозни имоти на Палм Джумейра, един от първокласните хотелски центрове в града, намалиха цените наполовина. Несигурността смущава всички в момента", казва Хмиден.

Някои вериги хотелиерство временно затвориха някои обекти или затвориха определени секции, позовавайки се на планирани ремонти - ход, който обикновено се наблюдава през по-спокойните летни месеци. Висш ръководител в международна група за хотелиерство заяви, че заетостта в някои обекти е спаднала до едноцифрени числа.

"Имаше смисъл да се намалят оперативните разходи, като се затвори за няколко седмици и се преразгледа ситуацията по-късно", казва той.

Дори бизнес хотелите са под натиск. Дубай, основен център за конференции и събития, видя организаторите да отменят или отложат големи събирания през следващите месеци. Majestic Hotels, който управлява около 450 стаи в три обекта, казва, че заетостта е спаднала до рекордно ниски нива.

"Виждаме анулации след април", коментира Варун Радж, директор на клъстера по продажбите и маркетинга.

"Много събития бяха отменени, което затруднява пътуващите да планират предварително."

Забавянето идва след няколко години на бърз растеж. По време на пандемията от Covid-19 Дубай беше сред първите дестинации, които отвориха отново за международни посетители, което позволи на туристическия сектор да се възстанови по-бързо от много световни конкуренти.

Оттогава насам пазарът се разшири до по-широк и по-диверсифициран пазар, затвърждавайки позицията си на луксозна дестинация, като същевременно привлича голям брой пътници от среден пазар и чувствителни към цените туристи от региони като Южна Азия, Европа и бившите съветски републики. Този скок в търсенето е съчетан с рязко увеличение на предлагането.

Годините на растеж доведоха до разширяване не само на хотелския капацитет, но и на краткосрочните наеми на апартаменти в града. Това допълнително предлагане сега е под натиск. Данната компания AirDNA сподели, че малко над 226 500 краткосрочни резервации са били анулирани в ОАЕ между 28 февруари и 29 март, първия месец от началото на войната.

Спадът се усеща и от мигрантската работна сила, която е гръбнакът на хотелиерската индустрия в Дубай - от персонала в ресторантите до хотелските работници. С отслабването на търсенето, много от тях са наблюдавали намаляване на работното си време или са били пуснати в неплатен отпуск. Докато трудовата система на ОАЕ позволява на компаниите да се адаптират бързо към променящите се условия, тази гъвкавост може да изложи работниците на внезапни загуби на доходи.

"Сякаш се връщаме в периода на Covid-19", коментира южноазиатски сервитьор, работещ в луксозен ресторант. Има опасения, че може да загубим работата си отново и да бъдем принудени да се върнем у дома."

Той и няколко колеги са пуснати в неплатен отпуск, без яснота кога - или дали - ще се върнат на работа. Някои хотели, включително петзвездни, започнаха да съкращават служители.

Правозащитни групи твърдят, че много мигранти работници в ОАЕ вече са финансово уязвими, като някои имат дългове, свързани с такси за набиране на персонал. Влиянието на войната се усеща и в целия Близък изток.

Изследване на Tourism Economics, част от Oxford Economics, показва, че между 23 и 38 милиона по-малко хора биха могли да пътуват до региона тази година, в зависимост от това колко дълго ще продължи конфликтът. Може да бъдат загубени между 34 милиарда долара и 56 милиарда долара разходи за посетители.

"Ако войната приключи скоро, може да има бързо възстановяване, но ако се проточи, ще трябва да започнем да поставяме под въпрос целия летен сезон", казва Хмиден. "

Наскоро Дубай обяви 272,26 милиона долара в подкрепа на бизнеса, включително туризма, през следващите три до шест месеца. Хотелите ще могат да отложат таксите, свързани с продажбите, и таксите за туризъм в дирхам - такса, прилагана към гостите, отседнали в града. Властите в Дубай също работят по планове за съживяване на туризма, след като конфликтът отшуми, включително нови кампании и промоционални оферти.

"Войната е извън нашия контрол, но ние се подготвяме за това кога ще свърши," коментира един от служителите.

Междувременно Сидерис се надява, че наемодателите ще осигурят облекчение на наемите под формата на отложени плащания или намалени плащания, за да подкрепят местния бизнес.