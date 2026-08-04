Китайските автомобилни производители все по-бързо навлизат на европейския пазар и вече притискат дори най-силните местни марки. През първата половина на годината BMW е продала в Германия само 1772 автомобила повече от китайските конкуренти, показват данни на германския Център за автомобилен мениджмънт (CAM).

На този фон четвъртият по големина автомобилен производител в света Stellantis също е под натиск и се налага да преструктурира производствената си мрежа в Европа. Един от малкото заводи на групата, които засега се представят по-добре от очакваното, е този в сръбския град Крагуевац.

Във фабриката се произвеждат Fiat Panda в електрическа, хибридна и бензинова версия, както и новият Citroen C3. Според представители на автомобилния сектор причината за доброто представяне е, че моделите попадат в един от най-търсените сегменти на пазара - достъпните автомобили.

Китайски натиск в Германия

Европейската автомобилна индустрия преминава през една от най-трудните си трансформации от десетилетия. Производителите вече инвестираха милиарди в електромобили, но се оказа, че голяма част от потребителите не са готови да плащат високите цени на новите модели.

Това даде възможност на китайските компании да увеличат присъствието си на пазара с по-достъпни електромобили.

"Китайците през последните 2 години направиха още по-голям технологичен скок и подобриха качеството. Така се оказва, че европейските производители се опитват да ги настигнат", коментира Игор Виятов, председател на Автомобилния клъстер на Сърбия.

По данни на CAM през първата половина на годината BMW е реализирала 39 772 продажби в Германия, докато китайските производители са достигнали 38 000 автомобила. Сред най-бързо растящите китайски марки са BYD и Leapmotor. Последната има партньорство със Stellantis, което позволява достъп до европейския пазар.

Защо заводът в Крагуевац е отличник?

Докато голяма част от европейските заводи са изправени пред несигурност, фабриката на Stellantis в Сърбия, на пръв поглед нелогично, засега запазва производството си.

Иван Ристич, председател на синдиката в завода, заявява пред изданието N1, че производството все още не е достигнало максималния си капацитет, но компанията очаква това да стане до края на годината. Според него основният двигател са моделите с по-достъпна цена.

"Предлагаме автомобил, който е нов и не е много скъп - с начална цена около €15 500, от известен производител с развита мрежа от сервизи и резервни части", разсъждава Ристич.

Виятов също оценява представянето на Stellantis в Сърбия като "изненадващо добро". По думите му компанията този път е намерила правилния баланс между цена и качество.

Stellantis също е под натиск

Доброто представяне на Крагуевац обаче не променя общата картина за Stellantis. Компанията, която обединява марки като Fiat, Peugeot, Citroen, Opel и Jeep, планира преструктуриране на производството си в Европа. Според медийни публикации няколко завода на групата са под въпрос, включително мощности във Франция, Испания и Италия.

Като потенциален партньор за част от тях се посочва китайската Dongfeng Motor. Подобен сценарий би означавал китайски автомобили да започнат да се произвеждат в европейски заводи - ход, който според някои анализатори може да се превърне в начин за запазване на част от индустриалната база на Европа.

Ключовата 2027-а

Засега заводът в Крагуевац избягва проблемите, които засегнаха част от европейските производители. Но ситуацията в автомобилния сектор остава нестабилна.

"Нещата се променят ден след ден. Автомобилната индустрия е податлива на всяко малко сътресение на пазара", предупреждава Ристич.

Според Виятов компаниите в сектора са предпазливи и отлагат големи решения. "Всички чакат нещо, никой не взема големи решения", коментира той.