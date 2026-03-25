Ако погледнем извън София, следващият български град, в който може да има голяма предприемаческа екосистема, е Варна поради една проста причина - има много млади хора, 6 университета, летище, море и немалко бизнес. Това подчерта пред Money.bg основателят на инициативата Varnapreneurs Галин Стефанов.

"Тук има този човешки капитал, който много трудно можеш да преместиш някъде другаде. Инвестиции се привличат, но в крайна сметка е много трудно да привлечеш хората да се преместят физически на друго място", подчерта той.

По думите му с това Варна изпреварва и Пловдив, в който иначе индустрията се развива изключително бурно през последните години: "Пловдив обаче е много близко до София и там има този момент, че когато хората като имат нужда, те просто пътуват до София". От друга страна според него Стара Загора и Русе са градове, които губят от липсата на силни университети, докато Бургас се развива много добре инфраструктурно, но не успява да привлече млади хора.

В този контекст Варна днес е регионален хъб за Североизтока - не само заради възможностите за работа, но и заради достъпа до медицинска помощ, развлечения и т.н.

"Ако искаш един град да се развива, трябва да накараш младите хора да отидат там. Те са хората, които купуват нови жилища, те са хората, които употребяват различните стоки и услуги, така се ражда повече бизнес, макар и малък. Те са хората, които отиват да работят в големите предприятия, така че това е нормално", подчерта той.

Защо е важно да се създава среда

Стефанов е категоричен, че икономиката на Варна не са само пристанището и гиганти като "Агрополихим, "Девня цимент" и "Пластхим" - има голям брой по-малки компании, които работят само за износ и поради това "не се появяват никъде".

Има и много фирми, които се занимават с технологии, аутсорсинг и подобни, които обаче под натиска на изкуствен интелект, неконкурентна цена на труда и т.н. "отпадат" и започналото свиване неизбежно ще има ефект не само във Варна, но и в цяла България.

Икономиката са преориентира в глобален мащаб и е много важно всички действащи лица у нас да следят процесите. Тук има много какво да се желае. От една страна имаме образователна система, която "не е адаптирана за това, което се случва в момента", от друга - за младите хора "не звучи секси да кажеш, че работиш в завод" даже при възможност за получаваш 1800 евро с една-две години стаж, а от трета самите предприятия не работят за промяна на "морално остарелите" представи за това с какво всъщност се занимават.

В такава ситуация даже големият град неизбежно изпитва отлив на хора в посока София или чужбина. Галин Стефанов вижда във Варна "един неизразходван потенциал, който тепърва може да се развие"

Тук идва ролята на средата. За нейното развитие голяма роля имат местната власт и държавата, като по думите на основателя на Varnapreneurs даже някои от най-големите инвеститори в региона се оплакват от липсата на диалог, която пречи на реализацията на големи инвестиции и това например е причина Варна да няма индустриален парк, а Шумен на 45 минути по магистралата да има и да се развива икономически чрез него.

Нужно е обаче и хората от бизнеса да се познават, да работят заедно и да си партнират. Да има условия за старт на малки фирми в различни области. В последното Галин Стефанов вижда огромен потенциал: "Извън София няма как да има стартъп екосистема поради простата причина, че няма систематично инвестиране в тази посока, да се обучава, да се правят различни типи акселератори и т.н. Но извън София може да се създават малки бизнеси".

По думите му с помощта на добре организирани обучения с лектори от практиката в рамките на 2-3 месеца могат да се създават малки компании от семеен тип и така "толкова повече хора ще искат да останат тук - а не всички да искат да избягат в София".

Ролята на Varnapreneurs

Инициативата на Галин Стефанов съществува от близо 3 години, като започва като негово скромно начинание след като продава своята компания: "Първо се роди идеята да бъде просто събитие, на което хората да се събират, за да общуват, тъй като след COVID много хора бяха залитнали в дигитално общуване и имаше потребността хората да се събират на едно място".

Сега всеки месец Varnapreneurs събира по между 300 и 450 души с различен гост лектор, networking и различни формати. Основната част от тях са на между 25 и 45 години, като от тях половината се занимават със свободни професии или имат собствен бизнес.

"За мен е странно как във Варна има хора, които от години правят бизнес, знаят се по имена, но не се познават помежду си. Беше много чудно как на наши събития свързваме собствениците на големи компании, за да могат да се запознаят и при възможност да работят заедно", коментира Стефанов.

Сега се подготвя формат в рамките на Varnapreneurs, който ще събира представители на по-големите предприятия.

Стефанов обаче е категоричен - не е основал затворено общество за бизнесмени, а се опитва да поддържа среда, в която предприемчиви хора да обменят идеи, контакти и възможности. По собствените му оценки "предприемаческа екосистема се гради за 25-30 години, дори когато имаш подкрепата на държавата", но очевидно поне първите 3 години от пътя вече са факт.

