Американската компания MP Materials заведе дело срещу конкурента си USA Rare Earth (USAR), обвинявайки го в кражба на търговски тайни, свързани с технология за производство на магнити за електромобили, военна техника и високотехнологична електроника.

Според информация на Bloomberg, искът е подаден в съд в Тексас, а в него MP Materials твърди, че бивш неин служител е предоставил на USAR конфиденциални формули за т.нар. "дифузия по границите на зърната" - ключов процес за производството на високоефективни постоянни магнити.

Компанията обвинява USAR, че системно привлича кадри от конкуренти, за да ускорява собственото си развитие чрез достъп до чувствителна информация.

Случаят е показателен за все по-ожесточената битка в американския сектор на редкоземните елементи - индустрия, в която Вашингтон налива милиарди с цел да намали зависимостта си от Китай.

Колко е важен този спор?

Редкоземните елементи са критична суровина за производството на електромобили, вятърни турбини, ракети, радари и потребителска електроника. Китай доминира глобалната верига на доставки, а САЩ се опитват да изградят собствен капацитет - от добива до производството на магнити.

На този фон MP Materials и USA Rare Earth са сред най-важните американски компании в сектора.

MP Materials е единственият действащ производител на редкоземни елементи в САЩ. Компанията разработва интегрирана верига - от добива в мината Mountain Pass в Калифорния до производството на магнити за индустрията.

USAR следва сходна стратегия. Компанията развива находището Round Top в Тексас, което определя като едно от най-големите находища на тежки редкоземни елементи в страната, и вече пусна завод за магнити в Оклахома.

В делото си обаче MP поставя под въпрос не само поведението на конкурента, но и реалния му оперативен напредък, както и достоверността на ресурсните оценки за проекта Round Top.

Реакцията на пазара

След новината акциите и на двете компании поевтиняха с около 3% в ранната търговия в САЩ. Пазарната оценка на USA Rare Earth падна под $6 милиарда, докато тази на MP Materials се понижи до около $11,6 милиарда.

От USA Rare Earth отхвърлиха обвиненията, заявявайки пред MINING.com, че жалбата "представя погрешно компанията, културата и служителите" им и че ще се защитават "по подходящ начин".

Съдебният спор идва в момент, когато американската администрация активно подкрепя местната индустрия за критични суровини.

През последните месеци Вашингтон осигури сериозна финансова подкрепа и за двете компании - включително инвестиция от $400 милиона в MP Materials и споразумение за $1,6 милиарда с USA Rare Earth.

USAR междувременно обяви и сделка за $2,8 милиарда за придобиването на Serra Verde Group - собственик на единствената действаща мина за редкоземни елементи в Бразилия. Сделката все още е под регулаторен преглед.