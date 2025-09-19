Сърбия иска да улесни и да забърза товарния трафик към Западните Балкани и ЕС по магистралите и основните пътни артерии. За целта страната инвестира във високотехнологична система за управление на трафика, съобщават местните медии.

Първоначално системата ще бъде интегрирана поключовата за товарния транспорт магистрала А1, преминаваща от Суботица до Прешево, пише eKapija.

Източник: iStock Images

Сръбското Министерство на строителството, транспорта и инфраструктурата вече публикува покана за участие в търг за проектиране, доставка и монтаж на интегрирана система за управление на трафика по магистрала А1. Тази първа процедура се изпълнява в рамките на "проект за улесняване на търговията и транспорта в Западните Балкани".

Във финансирането на проекта участва Световната банка

Проектът ще бъде реализира на 21 кръстовища на магистрала А1 (между Суботица и Прешево), където ще се извършват аварийни работи по ITS. Центърът за управление на трафика (TMSC), където ще бъде разположено новото високотехнологично оборудване, ще бъде представен на доставчика.

Настоящият план е централната платформа за управление на трафика да бъде разположена в Регионалния център Ниш. Сърбия е получила средства от Световната банка за разходите по Проекта за улесняване на търговията и транспорта в Западните Балкани (WBTTF).

Белград възнамерява да използва част от тези средства, за да плати договора за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и монтаж на интегрирана система за управление на трафика по магистрала А1. Впоследствие системата ще бъде интегрирана и на други ключови пътни артерии в страната с основна цел - по-бързи доставки към Европейския съюз.