Нова млечна напитка с българска закваска пуска на японския пазар компанията "Мейджи", съобщиха от нейния дългогодишен партньор "Ел Би Булгарикум". Името ѝ е Meiji Bulgaria Yogurt Drink ONE SHOT.
Продуктът е насочен към младите пълнолетни потребители и ще е с три вкуса - натурален, боровинка и ягода.
Производството на новото кисело мляко за пиене идва след мащабно проучване и ще има рекламна кампания с участието на известни личности.
"Ел Би Булгарикум“ и японската "Мейджи“ изграждат обща база в София за по-голяма инвазия в Азия
Инвестиция за допълнителен тласък на българската млечна индустрия зад граница
В момента "Мейджи" произвежда кисело мляко с бранда "България" по лиценз на "Ел Би Булгарикум".
Продуктът е на японския пазар повече от 50 години, а марката има над 30 милиона потребители.