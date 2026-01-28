Нова млечна напитка с българска закваска пуска на японския пазар компанията "Мейджи", съобщиха от нейния дългогодишен партньор "Ел Би Булгарикум". Името ѝ е Meiji Bulgaria Yogurt Drink ONE SHOT.

Продуктът е насочен към младите пълнолетни потребители и ще е с три вкуса - натурален, боровинка и ягода.

Производството на новото кисело мляко за пиене идва след мащабно проучване и ще има рекламна кампания с участието на известни личности.

В момента "Мейджи" произвежда кисело мляко с бранда "България" по лиценз на "Ел Би Булгарикум".

Продуктът е на японския пазар повече от 50 години, а марката има над 30 милиона потребители.