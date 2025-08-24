От малка сладкарница в провинциален град до компания с почти €650 милиона пазарна стойност - Kri-Kri е един от най-впечатляващите примери за гръцки семеен бизнес, превърнал се в международен лидер. Историята започва през 1954 г., когато Джордж Цинавос открива скромен търговски обект в Серес.

В началото производството е по-скоро символично - сладолед и сладкиши, които се разпространяват от амбулантни търговци с ръчни колички. Един от първите хитове е сладоледът Cassata, приготвен от овче мляко с богат вкус, който бързо печели популярност и извън града.

Малко история

През 60-те години бизнесът предприема първата си по-сериозна стъпка с въвеждането на фризери и нови помещения за производство. Няколко години по-късно компанията придобива и първата си автоматична линия за сладолед, с което се поставя началото на индустриалното производство.

Източник: Kri Kri

80-те и 90-те години бележат следващия важен етап в развитието. През 1987 г. е построена нова модерна фабрика, а скоро след това започва и производството на традиционно кисело мляко от прясно овче и краве мляко от региона на Серес. В средата на 90-те години Kri-Kri вече разширява присъствието си извън родния град, като открива клон в Атика и изгражда дистрибуторска мрежа за цяла Гърция.

През 2000 г. на пазара се появява нов продукт - киселото мляко "Spitiko", което се превръща в първия по-сериозен успех на компанията в национален мащаб.

Човекът, който утрои стойността на бизнеса

Ключовата фигура зад съвременния успех на Kri-Kri е Панайотис Цинавос. Завършил химия в Солунския университет "Аристотел" и натрупал първи професионален опит в семейния бизнес още през 80-те, той поема управлението през 1994-та. От 2003 г. е и президент на компанията.

Именно под негово ръководство Kri-Kri изгражда силна търговска мрежа в Гърция и региона, и взема стратегическото решение да се листне на Атинската фондова борса. Това отваря вратите към нови възможности и свежи парични средства, а малката сладкарница от Серес постепенно се превръща в модерен млечен производител с международни амбиции.

Финансовите резултати от последните години показват колко успешна всъщност е тази трансформация. През 2019 г. оборотът на Kri-Kri е €112 милиона при печалба от €15 милиона. През 2022 г. приходите вече достигат €171 милиона, но нетната печалба пада до €3,1 милиона. Така през 2024-та следва експлозивен ръст, когато компанията отчита €256 милиона оборот и €34,5 милиона чиста печалба.

За настоящата 2025 г. прогнозата е още по-амбициозна - увеличение на продажбите с над 17% и преминаване на символичната граница от €300 милиона. Още първото тримесечие показва ръст на оборота с 20%, което подкрепя увереността в изпълнението на целта.

Източник: Kri Kri

Макар маржовете на печалба да се колебаят, компанията впечатлява с изключителна финансова стабилност. Kri-Kri е сред малкото в сектора с отрицателен нетен дълг, а инвестициите за 2025 г. се оценяват между €21 и 25 милиона.

Международен играч

И все пак, големият двигател на растежа остава износът. Днес компанията присъства на 24 международни пазара, включително Великобритания, Италия, Балканите (в това число България) и Близкия изток. Продуктите на Kri-Kri вече са регистрирани в големи международни вериги и достигат до широк кръг потребители, отвъд традиционната гръцка диаспора.

Капацитетът на производство също е внушителен. В Серес функционират 2 завода - мандра и фабрика за сладолед. Заводът за кисело мляко разполага с напълно автоматизирани линии, които позволяват обработката на прясното мляко и достигането му до крайния потребител в рамките на 24 часа. Заводът за сладолед пък произвежда до 100 милиона порции годишно, като продукцията се замразява при -40 градуса и се съхранява в модерни складове.

И фондовият пазар не остава безразличен на непрекъснатия възход. Цената на акциите на Kri-Kri достигна исторически връх от €19, спрямо под €6 през лятото на 2022 година, което означава утрояване на стойността за период от 3 години.

Днес компанията има пазарна капитализация от около €650 милиона, а семейство Цинавос запазва мажоритарен дял от близо 80% и продължава да държи контрола върху бизнеса. На този фон, целта за €300 милиона оборот изглежда напълно реалистична - и едва ли ще бъде последната голяма крачка за компанията.