Дубай начертава амбициозен курс за постигане на 100% чиста енергия до 2050-а година, воден от визионерско лидерство и ангажимент за устойчивост. Основан на стратегията на ОАЕ за нулеви нетни емисии до 2050 г., стратегията на Дубай за чиста енергия до 2050 г., както и стратегията на Дубай за нулеви нетни емисии на въглерод до 2050 г., емирството се позиционира като световен лидер в областта на възобновяемата енергия и зелената икономическа трансформация, пише Reuters.

Тази смела визия не само се справя с екологичните предизвикателства, но и насърчава икономическия растеж и технологичния прогрес. Ключов момент в това пътуване беше консенсусът на ОАЕ на COP28, където лидерите одобриха планове за утрояване на капацитета за възобновяема енергия и удвояване на енергийната ефективност до 2030 г.

Дубайският орган за електроенергия и вода (DEWA) играе централна роля в тази трансформация като единствен доставчик на електроенергия и вода в емирството, движейки инициативи, които променят енергийния пейзаж. В основата на стратегията на DEWA е соларният парк "Мохамед бин Рашид Ал Мактум", най-голямото в света соларно съоръжение с един обект, работещо по модела на независим производител на енергия.

В момента паркът достигна капацитет от 3460 MW, използвайки както фотоволтаични панели, така и технологии за концентрирана слънчева енергия, като допълнителни 1200 MW са в процес на изграждане. Очаква се до 2030 г. капацитетът му да достигне около 7260 MW. Това разширение ще увеличи дела на чистата енергия до 34% от общия енергиен микс на Дубай и ще намали въглеродните емисии с 8 милиона тона годишно.

Слънчевият парк може да се похвали и с рекордни характеристики, включително най-високата слънчева кула в света с височина 263 126 метра и най-големият капацитет за съхранение на топлина от 5907 мегаватчаса, постижения, признати от Книгата на рекордите на Гинес.

Източник: GettyImages

Изкуствен интелект:

Оптимизиране на потреблението на енергия и намаляване на емисиите Изкуственият интелект (ИИ) се превърна в крайъгълен камък на енергийната трансформация на Дубай.

DEWA използва AI в цялата си верига за създаване на стойност:

В областта на интелигентното производство, DEWA създаде първия в света контролер за газови турбини, задвижван от AI, за енергийния комплекс Джебел Али, със система с цифрови двойници, която повишава топлинната ефективност с до 3% и намалява потреблението на гориво.

Проактивната поддръжка насърчава енергийната устойчивост

Нейните цифрови подстанции с AI на 132/11 kV спестяват 129 MWh годишно, като същевременно намаляват 54 тона емисии на CO₂ на станция.

Виртуалният служител на DEWA, Рамас, е отговорил на над 10 милиона запитвания, вече подобрени с ChatGPT, а Microsoft Copilot е намалил оперативните разходи с 50%.

Напредъкът на Дубай

20% настоящ дял на чистата енергия, който ще се увеличи до 34% до 2030 г. със седмата фаза на слънчевия парк. 28,6% намаление на нетните емисии на CO₂ през 2024 г. в сравнение със сценариите "обичайна практика".

Най-ниските загубени минути на клиенти (CML) в света: DEWA постигна световен рекорд по загубени минути на клиенти за електроенергия (CML) годишно, като регистрира само 0,94 минути на клиент, в сравнение с около 15 минути във водещите комунални услуги в ЕС.

Научноизследователска и развойна дейност: Проправяне на пътя за иновации в чистата енергия Амбициите на Дубай за чиста енергия са олицетворени от Центъра за устойчивост и иновации в слънчевия парк "Мохамед бин Рашид Ал Мактум" - глобален център за революционни технологии за възобновяема енергия.

В центъра са патенти за редокс батерии и пилотни проекти за съхранение на енергия, подкрепени от Tesla, и центърът е водеща новаторска изследователска дейност. Центърът за научноизследователска и развойна дейност на DEWA, също разположен в Слънчевия парк, се фокусира върху слънчева енергия, интеграция с интелигентни мрежи, усъвършенствано съхранение на енергия и обезсоляване на вода, захранвано от чиста енергия.

Иновативните му проекти включват авангардни фотоволтаични системи за оптимално улавяне на слънчева енергия и решения за съхранение на батерии от следващо поколение за смекчаване на прекъсванията на възобновяемите източници. Стратегическите партньорства с водещи университети и изследователски институции гарантират, че Дубай остава начело на енергийните иновации.

Зелен водород

Първата в Близкия изток завод за зелен водород, захранван от слънчева енергия, в Слънчевия парк произвежда 20 кг/час. Помпено-акумулираща водноелектрическа енергия: Водноелектрическата централа Hatta с мощност 250 MW и капацитет за съхранение от 1500 мегаватчаса е първата в GCC. Водноелектрическата централа е проектирана като съоръжение за съхранение на енергия с ефективност на оборота от 78,9%.

Преобразуване на отпадъци в енергия Центърът за преобразуване на отпадъци в енергия в Дубай е най-големият в света, с инсталиран капацитет от 200 MW възобновяема електроенергия и намалява с 2400 тона CO₂ годишно чрез отклоняване на отпадъци от депата. Този проект на DEWA и община Дубай е движеща сила за чиста енергия и кръгова икономика.

Към устойчиво бъдеще

Пътят на Дубай към 100% чиста енергия до 2050 г. е пример за визионерско лидерство и непоколебим ангажимент към устойчивостта. Чрез иновативни инициативи и проекти Дубай задава глобален стандарт за градовете, които се стремят да задоволяват енергийните си нужди отговорно.