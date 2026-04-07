Нидерландската верига за евтини нехранителни стоки Action ускорява експанзията си в Румъния с нови магазини, съобщава Economica.net. Популярният в цяла Европа дискаунтър е в процес на набиране на персонал, като предлага заплати до 6500 леи (около €1300) - ход, който засилва конкуренцията в бюджетния ритейл сегмент в региона.

Компанията навлиза в градовете Зърнещи, Одорхею Секуйеск, Сучава, Сигету Мармацией и Търговище, като активно набира персонал за новите си обекти. Само година след стъпването си на пазара през февруари 2025 г., веригата вече има 11 магазина в страната.

За позицията заместник-управител на магазин Action предлага нетни възнаграждения между 4000 и 4600 леи (около €800 - €920) месечно. За управители на магазини офертите достигат между 6000 и 6500 леи (около €1200 - €1300) нето.

По данни на румънската статистика (INS) средната нетна заплата е около 5600-5900 леи (≈ €1100-€1160), което поставя офертите на Action в горния сегмент на пазара на труда извън големите градове. Това на практика ги превръща в конкурентен инструмент за бърза експанзия.

С над 3300 магазина в 14 държави Action е сред най-бързо разрастващите се дискаунтъри в Европа. В съседна Румъния компанията залага на добре наложения модел с агресивно ниски цени, базиран на посланието "1500 продукта под 5 леи" и постоянно обновяване на асортимента с приблизително 150 нови артикула седмично.

На румънския пазар основни конкуренти на веригата са Pepco и KiK, което подсказва засилваща се конкуренция в сегмента на бюджетния ритейл. Експанзията на Action в съседна Румъния е индикатор за възможно разширяване и към други пазари в региона, включително България, където този сегмент вече е силно развит.