Търговията между държавите членки на Европейския съюз отбеляза първи спад от близо десет години през 2024 г., разкривайки крехкостта на европейския единен пазар пред вътрешни бариери и нарастващи енергийни цени. Проектодоклад на Европейската комисия показва, че вътрешната за общността търговия като дял от БВП на блока пада от 23,5% през 2023 г. на 22% през 2024 г.

Спадът идва въпреки декларираните усилия за оживяване на единния пазар и настъпва в контекст, в който Европейският съюз изпитва икономически натиск от Съединените щати и Китай.

Докладът подчертава, че фрагментираните национални регулации "продължават да правят по-трудно и скъпо създаването и управлението на компании в рамките на ЕС, без никакъв напредък до момента".

Анализ, публикуван от Европейската централна банка, потвърждава, че вътрешните търговски триения на Европейския съюз надхвърлят разходите, генерирани от митническата политика на САЩ. Според изследването, проведено от икономисти включително Лучия Куалиети и Ванеса Гунела, вътрешнообщностните бариери са еквивалентни на мита от приблизително 67% за стоки и 95% за услуги.

Икономистите на ЕЦБ изчисляват, че намаление само с 2% на бариерите за стоки и услуги би могло напълно да компенсира въздействието на американските мита върху дългосрочния икономически растеж. Ако всички държави членки постигнат нивото на интеграция на Нидерландия, търговските бариери могат да паднат с приблизително 8 процентни пункта за стоки и 9 процентни пункта за услуги.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард многократно е предупреждавала, че икономическият модел на Европа е под напрежение. "Вътрешният ни пазар е останал в застой. Ако направим единния си пазар наистина единен и наистина прост, европейският растеж вече няма да зависи от решенията на другите, а от нашите собствени избори", каза Лагард на Европейския банков конгрес във Франкфурт.

Докладът на Комисията също показва, че времето, необходимо за разработване на европейски продуктови стандарти, се е увеличило от 3,2 години през 2023 г. на четири години през 2024 г., а преките чуждестранни инвестиции в ЕС са намалели с 22% през последните пет години. Лобистки групи като BusinessEurope твърдят, че външните пазари стават по-привлекателни от вътрешния пазар за европейските компании.

Бившият президент на ЕЦБ Марио Драги подчерта в по-ранен доклад, че Европа рискува икономически упадък, ако не промени курса си. "Да продължаваме както досега означава да се обречем на упадък", предупреди Драги, който идентифицира разликата в производителността със Съединените щати като нарастваща от средата на 90-те години.

Лагард изрази нарастващо разочарование: "Още шест години бездействие и загубен растеж не би било просто разочароващо. Би било безотговорно".