Компанията "Русал" - която и най-големият производител на алуминий в Русия и сред най-големите в сектора в света - финализира сделката за придобиване на 26% дял в индийския завод Pioneer Aluminum Industries Limited, който произвежда алуминиев оксид.

В изявление на руската компания, публикувано от Хонконгската фондова борса, се казва, че сделката е на стойност 243,75 милиона долара, пише "Комерсант".

Както вече беше съобщено, през март тази година "Русал" сключи споразумение с индийските компании Pioneer и KCap за придобиване на до 50% от акциите на завода Pioneer Aluminum Industries Limited на три етапа.

Предвижда се индийският заводът с капацитет от 1,5 милиона тона алуминиев оксид годишно, ще функционира като съвместно предприятие.

През 2022 г., след началото на конфликта в Украйна, руската компания загуби достъп до Николаевския завод за алуминиев оксид в Украйна, както и спряха доставките на алуминиев оксид от Австралия.

А през 2024 г. "Русал" изкупи 30% дял от китайския производител Hebei Wenfeng New Materials.