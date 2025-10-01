Правителството на САЩ спря работа в сряда, след като демократите в Конгреса отказаха да подкрепят републикански план за продължаване на финансирането на федералните ведомства, докато не бъдат постигнати отстъпки, свързани със здравеопазването, предават световните агенции.

Републиканците, които контролират Сената и Камарата на представителите, отхвърлиха исканията на демократите, предизвиквайки бързи законодателни действия до полунощ, когато финансирането изтече. Това е първото спиране на правителството от 35-дневната блокада през декември 2018 г. по време на първия мандат на Тръмп.

"Републиканците блокират Америка, отказвайки двупартийни преговори и рискувайки здравеопазването на страната," заяви водещият демократ в Сената Чък Шумър.

Миналия месец Камарата на представителите прие законопроект, който би финансирал правителството до 21 ноември, но за одобрение в Сената са необходими гласовете на демократите. Законопроектът не получи подкрепа, докато републиканците блокираха и предложение на демократите за продължаване на финансирането през октомври с включени политически промени.

Лидерът на мнозинството Джон Тюн обвини демократите, че жертват американския народ за партийни интереси. Републиканците в Сената насрочиха ново гласуване в сряда, за да дадат шанс на демократите да променят позицията си.

Белият дом обяви, че при продължаващо спиране ще последват масови уволнения на федерални служители.

Демократите настояват за удължаване на данъчни кредити за здравни планове по ACA (закон за здравното осигуряване), възстановяване на съкратените в Medicaid (държавна програма за здравно осигуряване) и обществените медии, както и спиране на "джобното отменяне" за чуждестранна помощ. Без удължаване на кредитите, около 20 милиона души ще плащат по-високи здравни осигуровки.

Вътре в партията се появяват признаци на разногласия - трима демократи гласуваха за републиканското предложение, притеснени за действията на администрацията при спиране.

Проучванията показват смесени мнения сред обществеността - само около четвърт от избирателите подкрепят спирането, докато мнозинството е против.

Републиканецът Тед Круз нарече действията на демократите "детски каприз" и прогнозира, че в крайна сметка спирането ще приключи с отстъпка.